MEN szykuje nowe przepisy dla szkół. Pojawią się specjalne bramki i przyciski alarmowe?

13 października na antenie Radia Zet ministra edukacji Barbara Nowacka odniosła się do ostatnich wydarzeń w szkołach. W kilku placówkach w całym kraju doszło do ataków nożowników — jedna osoba zmarła, co najmniej 10 zostało rannych.

Nowacka: „Planujemy zmiany ustawowe”

Szefowa resortu ujawniła w trakcie wywiadu, że rząd planuje wprowadzenie zmian w przepisach, dzięki którym nauczyciele będą mieć większe uprawnienia. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.

Zgodnie z zapowiedzią Nowackiej 14 października do konsultacji społecznych ma trafić rozporządzenie BHP w tej sprawie. Ma powstać m.in. „rozporządzenie dające szanse nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacji wynikających z rozporządzenia MSWiA, czyli przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia” . — Mamy już przygotowane przepisy od jakiegoś czasu. Trening w przypadku potencjalnego ataku, nalotu dronowego – zapowiedziała Nowacka.

— Planujemy też zmiany ustawowe, żeby dać większą ochronę szkole i dyrektorom — żeby nauczyciel mógł odebrać przedmiot, który może być niebezpieczny, żeby nauczyciel mógł podejmować znacznie więcej działań, aby zapewnić znacznie większą ochronę, czyli niewpuszczanie osób z zewnątrz — dodała. Zdaniem Nowackiej „nie ma powodu, żeby bez zgody dyrektora kręcili się po szkole obcy, dorośli ludzie albo obce dzieci” .

Zapytana o to, czy w szkołach będą montowane bramki z wykrywaczami metali, odpowiedziała, że „szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją nasze sumienia” .

Podkreśliła również, że w szkołach, do których uczęszcza wielu uczniów, mogłoby wówczas dojść do paraliżu.

Będą specjalne zabezpieczenia w szkołach?

Szefowa resortu edukacji przekazała, że najpóźniej do przyszłego wtorku mają z kolei zostać przygotowane zmiany dotyczące przycisków alarmowych w szkołach. Miałyby się znaleźć albo u nauczyciela, albo u dyrektora szkoły.

Podczas wywiadu Nowacka odniosła się również do pomysłu automatycznych zamków, które blokowałyby drzwi klasy od wewnątrz. — To z jednej strony wydawałoby się bardzo dobre rozwiązanie, bo daje gwarancję, że jednym przyciskiem są zamknięte, ale jesteśmy po serii rozmów z dyrektorami, związkami zawodowymi i zwracają uwagę na niuanse, które musimy rozstrzygnąć (...). Ogólnodostępny przycisk – mogę sobie wyobrazić sytuację, że wchodzi do klasy nożownik, zamyka się i oni nie mają już jak uciec, więc to musiałoby być wyłącznie pod kontrolą nauczyciela – zwróciła uwagę Nowacka.

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