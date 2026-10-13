Starcie na konferencji. Rzecznik rządu uderzył w dziennikarzy TV Republika

We wtorek (13 października) w Centrum Informacyjnym Rządu miał miejsce briefing prasowy z udziałem Adama Szłapki. Poświęcony był m.in. szerzeniu przez media dezinformacji.

Jako przykład medium, które – według rzecznika rządu Donalda Tuska – rozpowszechnia nieprawdziwe informacje (tzw. fake newsy), jest Telewizja Republika – stacja Tomasza Sakiewicza. Na ekranie, który znajdował się za plecami Szłapki, wyświetlane były przykłady w postaci m.in. wpisów tzw. paskowego, który radził widzom, by „nie posyłali dzieci do szkoły” po jednej z tragedii z udziałem nożownika, twierdząc, że „zamachowcy grożą zabiciem 60 uczniów”, czy sugerował, że na młodych negatywny wpływ ma „lewacka rewolucja” autorstwa Barbary Nowackiej – ministry edukacji narodowej.

Gdy przyszła kolej na pytania, polityk dopuścił do ich zadania jedynie dziennikarzy stacji czy rozgłośni nie powiązanych z TV Republiką. Po ich wyczerpaniu zwrócił się do przedstawicieli mediów o następne, ale zapadła cisza. – Jeśli nie ma więcej pytań od dziennikarzy… – zaczął podsumowywać Szłapka, co, jak się okazało, było swego rodzaju pułapką.

Adam Szłapka nie wytrzymał. „To, co zrobiliście w ciągu ostatnich dni, jest niedopuszczalne”

Zdanie rzecznika rządu miało drugie dno, bowiem – jak po chwili wyszło na jaw – nie uznaje on za dziennikarzy pracowników Republiki. Tuż po nim na sali usłyszeć można było, że zabrali oni głos, jednak nie zrobiło to wrażenia na Szłapce. – Tak, jak powiedziałem: „Jeśli nie ma więcej pytań od dziennikarzy, to kończymy” – powtórzył.

Słysząc, że wywołało to reakcje niezadowolenia, zdecydował się kontynuować: – Nie będziecie dzisiaj zadawać pytania. (...) Możecie przeprosić i wyjść – zasugerował przedstawicielom redakcji TV Republika. – To, co zrobiliście w ciągu ostatnich dni, jest niedopuszczalne – ocenił.

W opinii polityka to, co widzowie stacji Sakiewicza mogli niedawno zobaczyć na ekranach telewizorów, było przesadą. – To (...) bardzo poważna sprawa. Chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo szkół, ale to, co zrobiła TV Republika, tego nawet nie można nazwać dezinformacją. To jest po prostu łajdactwo – skwitował.

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