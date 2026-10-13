Konstytucjonalista zabrał głos ws. Komisji Weneckiej. Mówi, co musi zrobić Nawrocki

Prezydent nie może traktować przyjęcia ślubowania jako okazji do ponownej oceny wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego – ocenił w rozmowie z TVP Info prof. Wojciech Sadurski. Konstytucjonalista skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą uprawnień głowy państwa.

Konstytucjonalista nie ma wątpliwości. Prof. Sadurski: „Prezydent ma obowiązek”

– Prezydent ma obowiązek a nie uznaniową kompetencję przyjęcia ślubowania. Nie ma żadnych uprawnień do kontrolowania ważności wyborów dokonanych przez Trybunał ani kompetencji poszczególnych osób, które zostały wybrane. Tu nie ma żadnych absolutnie kompetencji – powiedział prof. Sadurski.

Profesor podkreślił, że dokument dotyczy konkretnego, ale istotnego problemu: roli prezydenta w przyjmowaniu ślubowań od sędziów TK wybranych przez Sejm.

– Opinia ma wąski, choć niezwykle ważny charakter. No i ona mówi prezydentowi co on zdaniem Komisji Weneckiej powinien zrobić. Tylko tyle i aż tyle – podkreślił w TVP Info.

Opinię przyjęto podczas sesji Komisji Weneckiej 9–10 października, a opublikowano we wtorek, 13 października. Komisja zaleca, by prezydent przyjmował ślubowania bez zwłoki i nie przypisywał sobie prawa do weryfikowania procedury wyboru sędziów.

Rzecznik Nawrockiego: opinia Komisji Weneckiej nie ma mocy prawnej

Inaczej znaczenie dokumentu przedstawiał w Polsat News Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego podkreślał, że opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca, a dla władz kluczowe pozostają konstytucja i ustawy.

– Można je równie dobrze potraktować w taki sposób, jak opinie Polaków, wyrażane na ulicach. Nie ma to żadnej mocy prawnej – mówił o opiniach Komisji.

Leśkiewicz odniósł się też do Macieja Berka. Według rzecznika nie został spełniony wymóg formalny potwierdzenia dziesięcioletniego okresu pełnienia funkcji radcy prawnego. Twierdził przy tym, że przyjęcie ślubowania potwierdza praworządność wyboru dokonanego przez Sejm.

Kto ocenia wybór sędziów? Tu przebiega spór

Stanowisko Sadurskiego dotyczy właśnie granic tej kontroli. Zdaniem konstytucjonalisty prezydent nie ma uprawnień do badania ważności wyboru ani kompetencji wybranych osób. Przyjęcie ślubowania jest w jego ocenie obowiązkiem, którego głowa państwa nie może traktować jako decyzji uznaniowej.

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