Ewakuacja 350 osób ze szkoły. „Rozpylenie nieznanej substancji”

To, co działo się w ostatnim czasie w polskich szkołach, wywołało powszechny niepokój u Polaków. Część obywateli, którzy mają dzieci, postanowiło tymczasowo wypisać im zwolnienie z zajęć lekcyjnych w obawie, że mogą one doznać utraty zdrowia lub życia. Rząd przekonuje, że nie jest to jednak dobre rozwiązanie, bo każda placówka edukacyjna jest teraz oczkiem w głowie służb. Mimo to, ze względów bezpieczeństwa, na krótko zamknięto kilkadziesiąt szkół – głównie na Mazowszu.

A wszystko zaczęło się w czwartek (8 października), gdy 19-latek wszedł do Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce z ostrym narzędziem w ręku i domowej roboty ładunkiem wybuchowym w plecaku. Dzień później miała miejsce podobna sytuacja – tym razem do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w m. Leszczydół-Nowiny wkroczył 15-latek z nożem i ugodził nim m.in. 37-letnią woźną, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Wcześniej policjanci udaremnili być może kolejny atak na Mazowszu – konkretnie w Sierpcu. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania pewnego 17-latka i zabezpieczyli telefon komórkowy, w którym natrafili na wyszukiwane informacje dot. planowanego aktu agresji – jak podawali. To jednak nie koniec, bowiem w weekend w Warszawie – w budynku szkół policealnych na terenie Pragi-Południe – 17-latka miała ugodzić nożem równolatkę i 24-latkę.

Kolejne niepokojące doniesienia dot. Mińska Mazowieckiego, gdzie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 („Mechanik”) zaroiło się od strażaków. Nie dot. one jednak ataku nożownika.

Dwie osoby trafiły do szpitala

Więcej szczegółów ws. podał portal Interia – redakcja skontaktowała się z oficerem prasowym lokalnej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Mł. bryg. Kamil Płochocki przekazał, że służby wezwanie dot. tego, co dzieje się w placówce edukacyjnej otrzymały wczesnym popołudniem – była to informacja „o rozpyleniu nieznanej substancji”.

Zanim pożarnicy zjawili się na miejscu, kierownictwo szkoły zarządziło już pilną ewakuację – w jej trakcie placówkę opuściło blisko 350 osób. Część poszkodowanych (ok. 10 osób) uskarżała się na duszności czy zawroty głowy. Jeden uczeń został przewieziony do pobliskiego szpitala (trafił pod opiekę pielęgniarską).

Na miejscu czynności prowadzą obecnie funkcjonariusze policji, a także 11 zastępów straży pożarnej (w tym specjaliści ds. zagrożeń chemicznych).

Oficer prasowy w rozmowie z Interią zauważył, że nie wiadomo jeszcze, co właściwie się stało i czy odpowiedzialna jest za to osoba trzecia. Wszystkie szczegóły będą dopiero ustalane przez współpracujące ze sobą różne rodzaje służb.

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