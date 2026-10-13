Tusk i Czarzasty popędzają Nawrockiego. „Nikomu pan łaski nie robi”

Komisja Wenecka wypowiedziała się na temat bezczynności prezydenta Nawrockiego, który nie odbiera ślubowania od 5 nowych, prawidłowo wyłonionych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z jej opinii wynika, że uzurpuje on sobie dodatkowe kompetencje.

Tusk do Nawrockiego: Nikomu pan łaski nie robi

W dokumencie podkreślono, że prezydent nie powinien mieć możliwości ani odmowy przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranego sędziego TK, ani dowolnego odwlekania tej czynności. Zdaniem Komisji Weneckiej kompetencja prezydenta w tym obszarze nie może być traktowana jako dodatkowy etap weryfikacji decyzji, która została podjęta przez niższą izbę polskiego parlamentu.

W reakcji na tak jednoznaczna opinię, premier i marszałek Sejmu postanowili raz jeszcze zaapelować do prezydenta o podjęcie stosownych działań, które umożliwią zakończenie paraliżu w Trybunale Konstytucyjnym.

Tusk opublikował specjalne nagranie na X, w którym podkreślał, że opinie Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkie państwa, za wyjątkiem Polski rządzonej przez PiS. – Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji – przypominał.

Czarzasty do Nawrockiego: Czekam, ale jestem niecierpliwy

Własne nagranie w mediach społecznościowych zamieścił też Czarzasty. – Panie prezydencie, czekam, ale jestem niecierpliwy – oznajmił. – Komisja Wenecka formułuje następujące zalecenia, jeżeli chodzi o tryb zaprzysiężenia członków Trybunału Konstytucyjnego, cytuję: „prezydent ma bezzwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przypisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej”. Czyli Sejm, panie prezydencie, miał rację, informując, że my wybieramy, a pan przyjmuje przysięgę – dodawał.

– „W przypadku gdy prezydent odmówi lub opóźni przeprowadzenie ceremonii zaprzysiężenia sędziego wybranego przez Sejm, uniemożliwiając w ten sposób zakończenie zwykłej procedury zaprzysiężenia, trzeba umożliwić złożenie przysięgi bez fizycznego udziału prezydenta, pod warunkiem zachowania jej istotnych elementów, w tym złożenia przysięgi w określonej formie, należytego zweryfikowania jej złożenia oraz skierowania jej do prezydenta i przekazania mu” – cytował marszałek Sejmu.

Czytaj też:

Komisja Wenecka nie miała wątpliwości ws. TK. Pałac Prezydencki reaguje Czytaj też:

Konstytucjonalista zabrał głos ws. Komisji Weneckiej. Mówi, co musi zrobić Nawrocki