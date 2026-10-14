Co dalej ze ślubowaniem Berka? Nowe ustalenia po opinii Komisji Weneckiej

Coraz bardziej prawdopodobne jest, że Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie, bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego – wynika z ustaleń Gazeta.pl. Rozmówcy portalu z koalicji rządzącej wiążą ten scenariusz z opublikowaną opinią Komisji Weneckiej.

Berek może ślubować w Sejmie. Koalicja czekała na opinię Komisji Weneckiej

– Czekaliśmy na tę opinię Komisji Weneckiej, kwestia tego ślubowania rozstrzygnie się pewnie w ciągu kilku najbliższych dni – powiedział Gazeta.pl polityk KO.

Były minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu został wybrany na sędziego TK 4 września. Od tego czasu czeka na możliwość złożenia ślubowania przed prezydentem.

Nawrocki wskazuje wątpliwości. Chodzi o doświadczenie Berka

We wtorkowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Karol Nawrocki ponownie wyraził wątpliwości w sprawie przyjęcia ślubowania od Berka. Wskazał na pytania dotyczące wymaganego dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego.

– Jeśli mam wziąć odpowiedzialność za tego sędziego Trybunału, mam prawo wyjaśnić wszystkie kwestie formalne – mówił prezydent.

Nawrocki podkreślał również, że w TK potrzebni są sędziowie, a nie politycy, i w ten sposób oceniał kandydaturę byłego ministra.

Komisja Wenecka dopuszcza ślubowanie bez obecności prezydenta

Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zaleciła, by prezydent niezwłocznie przyjmował ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm, bez roszczenia sobie prawa do kontroli procedury wyboru. W przypadku odmowy lub opóźniania tej czynności rekomenduje możliwość dopełnienia ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta. Warunkiem jest zachowanie istotnych elementów procedury, w tym przepisanej formy, zweryfikowania jej wykonania oraz skierowania i przekazania ślubowania prezydentowi.

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski ocenił w rozmowie z Gazeta.pl, że z tej procedury może skorzystać także Berek. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Paweł Śliz również przewiduje ślubowanie w formie zastosowanej wcześniej przez czworo sędziów.

Czworo sędziów już po ślubowaniu. Pałac kwestionuje opinię Komisji Weneckiej

9 kwietnia w Sejmie ślubowali Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przekazali Kancelarii Prezydenta dokumenty poświadczone notarialnie. Nadal nie orzekają, ponieważ prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do pracy. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że opinia Komisji Weneckiej nie ma mocy prawnej. Według niego zakres kompetencji prezydenta wyznaczają konstytucja i ustawy, a opinie Komisji nie są źródłem prawa w Polsce.

Czytaj też:

Konstytucjonalista zabrał głos ws. Komisji Weneckiej. Mówi, co musi zrobić Nawrocki Czytaj też:

Miażdżąca opinia Komisji Weneckiej ws. Nawrockiego i TK. Ujawniono szczegóły