Kaczyński o opinii Komisji Weneckiej ws. Nawrockiego i sędziów TK. „Trzeba tłumaczyć Polakom”

Jarosław Kaczyński we wtorek 13 października pojawił się przed TK, gdzie zabrał głos. – Nasza władza, kiedy ta komisja stwierdziła, że nie ma neosędziów, to jakoś tego pod uwagę nie wzięła, więc można powiedzieć, że to jest na takiej zasadzie, że „tak jak my to rozumiemy”, albo „co nam się opłaca”, to może nawet lepsze określenie – powiedział prezes PiS. Kaczyńskie stwierdził, że „moment opuszczenia Trybunału Konstytucyjnego przez tych sędziów, których kadencja minęła, dawno także minął”.

Opinia Komisji Weneckiej ws. Nawrockiego i sędziów TK. Kaczyński: Prezydent ma wszelkie podstawy

– Prezydent ma wszelkie podstawy do tego, żeby się nad tym zastanawiać. Przypomnę, że mój śp. brat odmówił przyjęcia przysięgi pani, która była wybrana w ten sposób, że przedstawiła ją do wyboru Samoobrona. Ona nie spełniała kryteriów i przez cztery miesiące to trwało, aż w końcu została zawarta nieformalnie taka umowa, że zostanie zaprzysiężona, ale następnie zrezygnuje. Tak też się stało. Czyli jest precedens, nikt wtedy nie protestował – kontynuował lider Prawa i Sprawiedliwości.

– Prawnie żadnej zmiany nie ma, ale mamy do czynienia z władzą, która prawa nie przestrzega. Stwierdzenie, że mamy „demokrację walczącą”, a przedtem, że „prawo, jak ja je rozumiem”, tutaj już mówił sam Tusk, ich sens jest następujący: „nas prawo nie obowiązuje”. W gruncie rzeczy wola władzy jest prawem. Ale nie żyjemy w ustroju absolutystycznym, tylko żyjemy formalnie w państwie demokratycznym – dodał Kaczyński.

Opinia Komisji Weneckiej ws. Karola Nawrockiego i sędziów TK. Prezes PiS zabrał głos

Lider Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że „jeszcze jest używana według tego państwa nazwa ‘państwo prawa’, a właściwie ‘państwo praworządne’”. – Mamy do czynienia ze stanem, który się w sensie prawnym nie zmienił, a w sensie politycznym można powiedzieć jedno: trzeba tłumaczyć obywatelom naszego kraju, że tak właśnie jest, bo wielu może potraktować opinię Komisji Weneckiej jako jakąś quasipodstawę prawną. Otóż tak nie jest – przekonywał Kaczyński.

Prezes PiS podsumował, że „nie ma żadnej podstawy, żeby używać siły, a wszystko, co się dzieje, jest legalne. Kaczyński zakończył, że „w żadnym razie nie można też wykluczyć, że siła zostanie użyta bez podstawy prawnej, jak to się dzieje każdego 10 dnia miesiąca” podczas miesięcznicy smoleńskiej.

Czytaj też:

Komisja Wenecka nie miała wątpliwości ws. TK. Pałac Prezydencki reaguje Czytaj też:

Konstytucjonalista zabrał głos ws. Komisji Weneckiej. Mówi, co musi zrobić Nawrocki