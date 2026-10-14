List żelazny dla Romanowskiego budzi sprzeciw. Tak decyzję sądu ocenili Polacy

Przypomnijmy, na wniosek byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, w zeszłym tygodniu sąd wydał decyzję o przyznaniu mu listu żelaznego. Prokuratura Krajowa złożyła natomiast zażalenie na stanowisko sądu. Rzecznik prokuratury prok. Przemysław Nowak przekazał w wydanym oświadczeniu, że zwrócono uwagę na kwestie „błędu w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania” .

List żelazny dla Marcina Romanowskiego? Polacy podzieleni po decyzji sądu

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż na zlecenie „Rzeczpospolitej”, w którym zapytano respondentów, jak oceniają decyzję sądu dotyczącą przyznania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego.

Zdaniem 56 proc. osób sędzia podjął złą decyzję. Z kolei 29 proc. uczestników badania ją chwali. 15 proc. uznało, że nie ma zdania w tej kwestii.

Krytyczni wobec tej decyzji są w szczególności osoby popierające koalicję rządzącą – 65 proc. 8 proc. uznało ją za dobrą. Inaczej głosy rozłożyły się wśród wyborców opozycji. 49 proc. z nich pochwaliło przyznanie listu żelaznego, a 35 proc. potępiło tę decyzję.

Badanie wykazało również, że decyzję sądu potępiło najwięcej respondentów w wieku od 50 do 59 lat (70 proc.) oraz ci z wyższym wykształceniem (61 proc.). Przeciwnego zdania było najwięcej osób w wieku od 30 do 39 lat (45 proc.), a także osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (38 proc.).

Sondaż przeprowadzono od 2 do 3 października wśród 1072 osób metodą CATI.

Co daje list żelazny?

Według przepisów uzyskanie przez stronę postępowania listu żelaznego umożliwia pozostanie na wolności, do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Ma jednak obowiązek stawiać się na każde wezwanie sądu lub prokuratury, bez zgody sądu nie może też oddalać się z miejsca zamieszkania. Co istotne, wydanie listu żelaznego może też być uzależnione od złożenia poręczenia majątkowego.

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