Fragment niezidentyfikowanego obiektu na plaży w Karwi. ŻW wydała oświadczenie

„Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienie w dniu 13 października 2026 roku około godziny 18:30 na plaży w Karwi, powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego” – poinformował w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Selewska wyjaśniła Interii, że „około godziny 18:20 dyżurny jednostki otrzymał za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie o znalezieniu przez osobę postronną obiektu przypominającego drona”. Na częściowo zakopane w piasku urządzenie natknął się spacerowicz. RMF FM podało, że obiekt ma ok. dwóch metrów długości. Nieoficjalnie maszyna mogła być polska.

Dron na plaży w Karwi, na miejscu wszystkie służby. Żandarmeria Wojskowa wydała komunikat

Ppłk Rozkosz tłumaczył, że „w pierwszej kolejności muszą zostać przeprowadzone szczegółowe badania pod kątem zagrożenia biologicznego, chemicznego i radiologicznego, a następnie pod kątem zagrożenia materiałami wybuchowymi”. – Dopiero wówczas będziemy mogli podejść do tego przedmiotu i, jeśli się uda, stwierdzić, co to jest. To jest kawałek czasu. Wszystkie służby pracują na miejscu – wyjaśniał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

W połowie września minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że „w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona”. Wstępne oględziny wskazywały, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Po kilkudziesięciu godzinach zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

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