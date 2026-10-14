Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Zwrócił się do Karola Nawrockiego

Wydarzenie odbyło się w piątek 14 października o godz. 9:00. Uczestniczyli w nim Włodzimierz Czarzasty, a także członkowie prezydium Sejmu.

Maciej Berek złozył ślubowanie. Karol Nawrocki nie pojawił się w Sejmie

Karol Nawrocki nie wziął udziału w uroczystości. Maciej Berek złożył jednak wymagane ślubowanie wobec prezydenta. Wygłosił też krótkie przemówienie: – Chciałbym powiedzieć, w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj, że zrobimy wszystko, aby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziściły się każdego dnia w funkcjonowaniu TK.

Przypomnijmy, wcześniej Pałac Prezydencki wielokrotnie podkreślał, że w jego ocenie Maciej Berek nie spełnia wszystkich wymogów prawnych, ponieważ nie udokumentował kariery radcy prawnego.

Ślubowanie sędziów TK. Jest opinia Komisji Weneckiej

We wtorek 13 października Komisja Wenecja wydała opinię, w której stwierdzono, że „w przypadku gdy Prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia tę czynność, uniemożliwiając tym samym zakończenie zwykłej procedury składania ślubowania, należy dopuścić możliwość złożenia ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta, pod warunkiem zachowania jego zasadniczych elementów. Oznacza to, że ślubowanie musi zostać złożone w przewidzianej formie, jego złożenie musi zostać odpowiednio potwierdzone, a samo ślubowanie powinno być skierowane do Prezydenta i mu przekazane” .

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