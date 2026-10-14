Liderka Polski 2050 o słowach Tuska na nieformalnej Radzie Ministrów. „To dla mnie żadna groźba”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została zapytana przez Business Insider Polska, czy żałuje czegoś w swojej politycznej historii, np. zastąpienia Szymona Hołowni na czele Polski 2050. – Sam zdecydował o rezygnacji z tej roli, nikt go do tego ani nie namawiał, ani nie popychał. Przeciwnie. Teraz zmienił zdanie, zdecydował, że chce jednak wrócić i wziąć na siebie odpowiedzialność, jaką jest prowadzenie klubu – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej.

– Patrzenie wstecz i zastanawianie się, co można było zrobić inaczej, jest jednak kompletnie bezproduktywne. Nic w życiu nie da się już zrobić inaczej – kontynuowała Pełczyńska-Nałęcz. Liderka Polski 2050 podkreśliła, że ma „całą masę wniosków”, po tym jak weszła do polityki trzy lata temu. – Byłam zarówno w ekspertyzie, jak i w dyplomacji. To bardzo ważne, bo jak ktoś nie ma życia poza polityką, staje się niewolnikiem. Mnie taka rola nie interesuje – wyjaśniała Pełczyńska-Nałęcz.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o zastąpieniu Szymona Hołowni. Donald Tusk groził jej utratą stołka

– W momencie, gdy polityka przestanie być dla mnie miejscem sprawczości i dokonywania zmian, odejdę z niej. Być może dlatego bez szczególnej tremy wychodzę przed szereg. Kiedyś, na nieformalnej Radzie Ministrów, więc mogę to przytoczyć, w kontekście kredytu zero procent pan premier zagroził mi utratą stołka. Powiedziałam wtedy, że to nie jest dla mnie żadna groźba – dodała minister funduszy i polityki regionalnej.

Pełczyńska-Nałęcz przekonywała, że „nie koncentruje się” na tym, czy może stracić stanowisko przed końcem kadencji. – Dla mnie stołek jest środkiem do celu, a nie celem. Na pewno z tego powodu nie zrezygnuję z walki o sprawy, które uważam za ważne – tłumaczyła liderka Polski 2050. Pełczyńska-Nałęcz podsumowała, że w rządzie „jest, by zrobić bardzo konkretne i ważne rzeczy, a nie po to, by być potakiwaczem, należeć do towarzystwa wzajemnej adoracji i wzajemnie się do siebie uśmiechać”.

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