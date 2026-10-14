Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Prokurator krajowy o „ceremonialnej roli” Nawrockiego

Dariusz Korneluk odniósł się do ślubowania Macieja Berka w Sejmie. – Doskonała wiadomość. Dla każdego prawnika i konstytucjonalisty ta opinia Komisji Weneckiej, którą poznaliśmy, nie jest niczym zaskakującym – powiedział prokurator krajowy w radiowej Trójce. Korneluk zaznaczył, że „rola prezydenta jest tutaj bardziej ceremonialna”. Prokurator krajowy wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki „zmieni zdanie, a Bogdan Święczkowski dopuści sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania”.

Korneluk podkreślił, że „wiary mu nie brakuje” i chciałby „refleksji z Pałacu Prezydenckiego”. Prokurator krajowy wyjaśniał, czy są podstawy prawne do tego, żeby prezes TK nie pełnił tej funkcji. – M.in. w tym zakresie będzie analiza i także jest prowadzone postępowanie przygotowawcze – zaznaczył Korneluk. Chodzi o postępowanie dotyczące niedopuszczenia przez Święczkowskiego sędziów do orzekania, w którym ma być przesłuchany również prezydent.

Ślubowanie sędziego TK Macieja Berka. Dariusz Korneluk o opinii Komisji Weneckiej ws. prezydenta

– Tak, zespół zwrócił się do Kancelarii Prezydenta na początku września z prośbą o wskazanie terminu celem jego przesłuchania, dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale mam nadzieję, że niedługo taka odpowiedź wpłynie – stwierdził prokurator krajowy. W kontekście ewentualnej pomocy policji w dopuszczeniu do pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego Korneluk ocenił, że „powinni natychmiast mieć możliwość orzekania i wypełniania obowiązków”.

– Wszelkie czynności, które uniemożliwiają im wykonania, są łamaniem prawa i dlatego w tym względzie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Poczekajmy na jego efekt – apelował prokurator krajowy. Korneluk ubolewał, że „w ostatnim czasie zbudowany przez lata bardzo duży autorytet TK upadł i legł w gruzach”.

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