Berek pojawił się w Kancelarii Prezydenta. „Odczekałem właściwy i adekwatny czas”

Maciej Berek w środę 14 października złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnie wraz z innymi sędziami TK udał się do biura podawczego Kancelarii Prezydenta. Po wyjściu z budynku Berek zabrał głos. – Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji – to jest powinność każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego – zaczął sędzia TK. Następie podziękował swoim koleżankom i kolegom za obecność.

Dlaczego Berek zorganizował ślubowanie w przestrzeni Sejmu? Sędzia TK wyjaśnił powód

– Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości Włodzimierza Czarzastego w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru i dnia, w którym powinna się rozpocząć moja kadencja jako sędziego TK, upływają kolejne tygodnie – powiedział Berek.

– Ja do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane. Nawet, gdyby traktować wypowiedzi jego przedstawicieli, urzędników jako takie, które są właściwą formą, także żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Nie wydaje mi się, żeby komunikacja za pomocą mediów była tym, co przystoi prezydentowi i jego przedstawicielom – dodał sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Ślubowanie sędziego TK. Maciej Berek złożył w Kancelarii Prezydenta pismo poświadczone notarialnie

Berek kontynuował, że do Karola Nawrockiego „zwrócił się na piśmie, a dziś złożył w tej formie, z podpisem notarialnie poświadczonym ślubowanie o takim tekście, którego ustawa od niego wymaga”. – Niezłożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego potraktowane jako odmowa jego złożenia z mocy prawa oznacza zrzeczenie się urzędu – tłumaczył sędzia TK. Berek „jest głęboko przekonany”, że dał głowie państwa „właściwy i adekwatny czas, aby przeprowadzić tę uroczystość”.

– Jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie TK, w szczególności my, którzy tutaj jesteśmy, zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny, jako organ państwa, zaczął spełniać swoją funkcję. Tutaj nie chodzi o moje nazwisko, czy kogokolwiek z nas. Chodzi o to, że dziś TK nie wykonuje funkcji. Jest organem, który ma stać na straży praw i wolności jednostki oraz kontrolować inne władze. Żadna z tych funkcji nie jest realizowana i myślę że to nie wymaga żadnego udowadniania – zakończył.

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