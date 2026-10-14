Żurek odsunął trzech sędziów od orzekania. Mieli podszywać się pod organy państwa

Decyzja ministra sprawiedliwości dotyczy sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Prokurator generalny poinformował o niej w piątek 14 października.

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„Podpisałem decyzje o miesięcznej przerwie w wykonywaniu przez nich czynności służbowych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie” – napisał w serwisie X. Przekazał też, że „Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów całej trójce” .

Zwrócił też uwagę, że wnioskami w ich sprawach ma się zająć Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. „Od dawna podważana jest jej legalność, bo powstała z udziałem upolitycznionej neoKRS i nie tworzy niezawisłego sądu. Prokuratura powinna złożyć wnioski o wyłączenie ze składów orzekających tzw. neosędziów powołanych w wadliwej procedurze. Nie pozwolę, aby o uchyleniu immunitetów decydowały osoby bez właściwego mandatu, bo sprawa wymaga orzeczenia legalnego i uczciwego” – dodał .

Jakie są zarzuty wobec sędziów?

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że Michałowi Lasocie zarzuca się „przekroczenie uprawnień poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości 29 lipca 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych i uczestniczenie w posiedzeniach przed Sądem Najwyższym”.

Z kolei Piotr Schab miał przekroczyć uprawnienia „poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 25 kwietnia 2025 r. oraz podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji, w tym prowadzenie czynności w sprawach dyscyplinarnych, rozpoznawanie skarg i kierowanie pism do innych organów” .

Natomiast Przemysławowi W. Radzikowi zarzuca się „ukrywanie akt postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec jednego z sędziów poprzez odmowę ich przekazania rzecznikowi dyscyplinarnemu wyznaczonemu przez ministra sprawiedliwości” , a także „przekroczenie uprawnień poprzez bezpodstawne wszczęcie trzech postępowań dyscyplinarnych wobec jednego z sędziów i przedstawienie mu zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju państwa, pomimo wiedzy, że zarzucane czyny nie zostały popełnione”. Radzik miał również ukrywać akta „trzech postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec jednego sędziego” i „ przekroczyć uprawnienia poprzez podawanie się za osobę nadal pełniącą funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pomimo odwołania go z tej funkcji”, a także „podejmowanie czynności zastrzeżonych dla tej funkcji” .

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