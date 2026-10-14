Policja o „pasku” TV Republika ws. TK. „Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje!”

Maciej Berek w środę 14 października złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O godz. 9:28 w TV Republika pojawił się tzw. pasek „Tusk szykuje szturm policji i nie-sędziów na Trybunał Konstytucyjny”. Po trzech min. belka zmieniła się na „Szturm policji i nie-sędziów na Trybunał Konstytucyjny”. O godz. 9:43 widzowie mogli zobaczyć tzw. pasek „Szturm policji na Trybunał Konstytucyjny”.

Echa ślubowania sędziego TK Macieja Berka. TV Republika o „szturmie policji”

Po trzech minutach na belce napisano, że „Protestujący odparli szturm policji Tuska na Trybunał Konstytucyjny”. Od godz. 9:57 do 10:16 na tzw. pasku znowu było o „Szturmie policji Tuska na Trybunał Konstytucyjny”. Warszawska policja w mediach społecznościowych „stanowczo zdementowała nieprawdziwe informacje” o szturmie. Zaznaczono, że tego typu insynuacje „mogą wprowadzać odbiorców w błąd i zniekształcać obraz rzeczywistego przebiegu wydarzeń”.

„Funkcjonariusze Policji obecni na miejscu nie prowadzą żadnych działań wymierzonych w Trybunał Konstytucyjny ani w jego niezależność. Policja stoi na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego” – podkreśliła Komenda Stołeczna Policji. Padła zapowiedź, że „w razie potrzeby mogą być podjęte także działania niezbędne do zapewnienia dostępu do siedziby Trybunału osobom uprawnionym do wejścia na jego teren”.

Policja o „pasku” TV Republika ws TK. „Nie odpowiada charakterowi realizowanych zadań”

„Wszystkie te czynności odbywają się jawnie, w obecności kamer telewizyjnych i dziennikarzy, a ich przebieg może być na bieżąco oceniany przez opinię publiczną” – czytamy. Zapewniono, że postawa funkcjonariuszy jest „spokojna i profesjonalna”, a oni sami „zachowują opanowanie również w obliczu prowokacyjnych zachowań”. Policja stwierdziła, że narracja o „szturmie” nie odpowiada charakterowi realizowanych przez nich zadań i może prowadzić do błędnej interpretacji sytuacji przez odbiorców.

„Apelujemy o rzetelne przedstawianie wydarzeń i niewprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ocena działań Policji powinna opierać się na faktach, a nie na przekazie, który może zniekształcać rzeczywisty przebieg wydarzeń. Policjanci wykonują swoje obowiązki zgodnie z prawem. Ich obecność w rejonie Trybunału służy zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a nie ingerowaniu w niezależność tej instytucji” – podsumowano.

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