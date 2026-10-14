Święczkowski nie dopuści Berka do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Nawrocki zabrał głos

Bogdan Święczkowski oświadczył, że Maciej Berek nie zostanie dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania informacji od prezydenta, czy uznaje to ślubowanie. Do sprawy odniósł się Karol Nawrocki.
W środę 14 października z wizytą w Polsce przebywa prezydent Czarnogóry Jakov Milatović z żoną. W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja prasowa, którą rozpoczęły wystąpienia głów obu państwa. Po przemówieniach przyszedł czas na pytania od dziennikarz. Karola Nawrockiego poproszono o odniesienie się do wypowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
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