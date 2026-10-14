Święczkowski nie dopuści Berka do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Nawrocki zabrał głos
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Święczkowski nie dopuści Berka do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Nawrocki zabrał głos

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Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
Bogdan Święczkowski oświadczył, że Maciej Berek nie zostanie dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania informacji od prezydenta, czy uznaje to ślubowanie. Do sprawy odniósł się Karol Nawrocki.

W środę 14 października z wizytą w Polsce przebywa prezydent Czarnogóry Jakov Milatović z żoną. W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja prasowa, którą rozpoczęły wystąpienia głów obu państwa. Po przemówieniach przyszedł czas na pytania od dziennikarz. Karola Nawrockiego poproszono o odniesienie się do wypowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

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