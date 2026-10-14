Ślubowanie Macieja Berka bez udziału prezydenta. Konstytucjonalista zwraca uwagę na ważne kwestie

Przypomnijmy, 14 października Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości byli obecni m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także inni sędziowie wybrani w tej kadencji do TK. Zabrakło jednak Karola Nawrockiego.

Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Prezydent nie był obecny

W rozmowie z „Faktem” konstytucjonalista dr Kamil Stępniak został zapytany, czy złożenie ślubowania wobec prezydenta, ale bez jego fizycznej obecności jest skuteczne.

– Jeżeli prezydent wykorzystuje swoją obecność przy ślubowaniu do trwałego blokowania osoby prawidłowo wybranej przez Sejm, to brak jego fizycznego udziału nie musi oznaczać bezskuteczności ślubowania – ocenił dr Stępniak.

Konstytucjonalista podkreślił również, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm.

– To wynika wprost z art. 194 ust. 1 konstytucji. Ślubowanie jest składane wobec Prezydenta RP, ale jego rola w tej procedurze nie ma charakteru kreacyjnego ani kontrolnego. Prezydent ma obowiązek umożliwić złożenie ślubowania, a nie ponownie badać, czy Sejm dokonał właściwego wyboru – dodał prawnik.

Doktor Stępniak przywołał także opinię Komisji Weneckiej z 13 października, która uznała, że konstytucyjnie jest uzasadnione objęcie urzędu przez sędziego TK bez fizycznej obecności prezydenta.

Ekspert zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji ślubowanie powinno zostać potwierdzone urzędowo, musi być skierowane do prezydenta, a następnie mu przekazane.

– Po skutecznym dokonaniu takiego aktu sędzia powinien móc rozpocząć wykonywanie obowiązków i otrzymywać sprawy. Oczywiście najbardziej zgodnym z ustrojową powagą urzędu rozwiązaniem pozostaje złożenie ślubowania wobec prezydenta. Nie można jednak z funkcji ceremonialnej stworzyć prezydenckiego weta wobec konstytucyjnej kompetencji Sejmu – mówił prawnik.

Ślubowanie Berka. Nawrocki zabrał głos

Prezydent odniósł się do ślubowania Macieja Berka podczas konferencji prasowej z prezydentem Czarnogóry.

– Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe (...). Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – stwierdził Nawrocki.

– Jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – dodał.

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