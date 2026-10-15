Polacy bezbronni we własnym kraju. „Trybunał Konstytucyjny jest tak samo ważny jak armia”

Pytanie o to, po co nam Trybunał Konstytucyjny zadawane jest dość powszechnie. Niestety nikt z elit nie udziela jasnych i zrozumiałych dla obywateli odpowiedzi. Społeczeństwo więc żyje w przekonaniu, że to jedna z wielu instytucji, jakie zapisane są w Konstytucji. Podobna do Krajowej Rady Radiofonii czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego obywatele nie rozumieją, dlaczego politycy tak się o TK kłócą. Wydaje im się, że KO chodzi jedynie o to, aby prezydent odebrał ślubowanie od wybranych przez nią sędziów. To dowód niskiej świadomości społeczeństwa. Bo to wbrew pozorom tak, jakbyśmy pytali, po co nam armia, po co nam wydawanie pieniędzy na zbrojenia, gdy ryzyko wojny ze strony Rosji jest ogromne. Czyli to tak, jakbyśmy pytali po co nam wolna Polska.

Patologia demokracji