Wielki powrót w PiS. Beata Szydło ma dostać nową, ważną funkcję

Jarosław Kaczyński, a także jego otoczenie nie zapomnieli o byłej premier, która przed Mateuszem Morawieckim przez dwa lata rządziła krajem. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Szydło zostać ma przewodniczącą delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim.

To funkcja, którą obejmuje Adam Bielan – europoseł, wokół którego głośno zrobiło się ostatnio w kontekście „tajnego” spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Polityk był jego współorganizatorem. Sprawa wywołała polityczne poruszenie – informacja ta oburzyła m.in. szefa resortu spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, czemu dawał wyraz na platformie X.

„Awans” dla Szydło to próba jej „politycznej reaktywacji” – twierdzą źródła WP, anonimowi rozmówcy z kręgów PiS.

Rola Beaty Szydło ma się wzmocnić. W tle zbliżające się wybory parlamentarne 2027

Już wkrótce politycy PiS zjadą się do Małopolski – do Krakowa. W czwartek (15 października) w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” odbędzie się konwencja PiS, podczas której zaplanowano wystąpienie byłej szefowej rządu Zjednoczonej Prawicy. To symboliczna data, bo w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych 2023, które wygrała Koalicja Obywatelska (razem z Polskim Stronnictwem Ludowym czy Nową Lewicą).

Słowa, które padną, mają być „mocne” – w ten sposób Szydło „rozpocząć ma nowy etap prekampanii, w której odegra znaczącą rolę” – dowiedział się portal.

Jeszcze dzisiaj natomiast, podczas konferencji prasowej, ogłoszony może zostać awans polityczki PiS – na przewodniczącą frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Przejmie więc schedę po Bielanie, który był dotychczas najważniejszym pośrednikiem w rozmowach pomiędzy PiS i EKR a republikanie w USA.

– Beata jest po odejściu Morawieckiego ostatnim premierem z PiS. Po rozłamie w partii jej rola się wzmocni. To będzie element szerszej strategii – słyszą nieoficjalnie dziennikarze WP. Jedna z osób zaznacza, że ruchy te mają pomóc w „odbudowaniu” pozycji Szydło.

Dlatego też na jutrzejszej konwencji ma ona, obok prezesa PiS i Przemysława Czarnka – kandydata na premiera, być „główną postacią”.

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