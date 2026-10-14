Kulisy ślubowania sędziego Berka. Zmiana Sali Kolumnowej miała konkretny cel

Nieoficjalne informacje Wirtualnej Polski mówią o tym, że ślubowanie sędziego TK Macieja Berka do ostatniej chwili utrzymywano w tajemnicy. Decyzja zapadła dopiero we wtorek 13 października po południu. Dlaczego postanowiono, że miejscem złożenia przysięgi ma być akurat gabinet marszałka Senatu?

Spór o TK. Kulisy ślubowania sędziego Berka

– Po pierwsze, decyzje o tym, że to dziś, zapadły wczoraj późnym popołudniem. Nie bylibyśmy w stanie przez noc przygotować Salę Kolumnową. Po drugie, do Sali Kolumnowej łatwiej wejść posłom, którzy chcieliby zakłócić uroczystość – ujawnił w rozmowie z WP polityk, który znał kulisy opisywanych wydarzeń.

Rozważano dwa terminy, jednak ostatecznie wybrano wcześniejszy. Koalicja rządząca poczuła, że opinia Komisji Weneckiej daje jej dodatkową legitymizację do działania. – Kończące etap dyskusji było pozyskanie opinii Komisji Weneckiej. Tu nie można było dłużej zwlekać – potwierdził Wirtualnej Polsce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

W piątek 9 października Komisja Wenecka przyjęła opinię dotyczącą przepisów o uprawnieniach prezydenta RP, która obejmuje kwestię ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Treść opinii została opublikowana we wtorek.

W dokumencie podkreślono, że prezydent nie powinien mieć możliwości ani odmowy przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranego sędziego TK, ani dowolnego odwlekania tej czynności. Zdaniem Komisji Weneckiej kompetencja prezydenta w tym obszarze nie może być traktowana jako dodatkowy etap weryfikacji decyzji, która została podjęta przez niższą izbę polskiego parlamentu.

Walka o Trybunał Konstytucyjny. Co dalej?

Co dalej w sprawie TK? – Rola Sejmu się kończy. Rozpoczął się czas na normalne, skuteczne działanie TK. Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie. Kończy się etap bronienia TK w imię interesów prezydenta bądź PiS, bądź innych sił politycznych – mówił marszałek Czarzasty.

Teraz sędziowie TK będą musieli zwołać Zgromadzenie Ogólne w Trybunale. Powinien zrobić to prezes Bogdan Święczkowski, ale w związku z utratą większości przez sędziów wybranych za kadencji PiS, unika tego ruchu od pewnego czasu. Cały czas nie dopuszczał też do orzekania kilku sędziów, których wybrał Sejm tej kadencji.

Z nieoficjalnych informacji WP wynika, że sędziowie zwrócą się teraz do Święczkowskiego o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. Jeśli tego nie zrobi, sędziowie będą mogli próbować zwołać je sami. Będą jednak musieli przekonać dwójkę z sędziów wybranych w poprzednich kadencjach, by uzyskać 10-osobowe kworum.

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