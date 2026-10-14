Prawica skłócona, ale nie śpi. Ludzie Nawrockiego zaczęli realizować tajną „misję”

To ustalenia Onetu – portal zwrócił uwagę, że okręgów wyborczych do Senatu jest 100, jednak nie w każdym opozycja jest w tym momencie w stanie powalczyć o mandat. Sytuacji nie pomaga fakt, że liderzy prawicy są ze sobą skłóceni (chodzi m.in. o byłego premiera Mateusza Morawieckiego, szefa Rozwoju Plus i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego) – stąd też pomysł, by to właśnie Karol Nawrocki zajął się potajemnym budowaniem nowej koalicji.

Źródło nieoficjalnie dowiedziało się, że w otoczeniu prezydenta „zapadła decyzja, by do paktu senackiego prawicy włączyć Konfederację Korony Polskiej” – czyli partię Grzegorza Brauna.

Prezydenccy ministrowie negocjują już ponoć ze współpracownikami europosła – na dodatek z ustaleń redakcji Onetu wynika, że Braun „jest zainteresowany” rozmową. – Nie chodzi mu nawet o wprowadzenie ludzi do Senatu. To bez większego znaczenia. Kluczowe jest to, że negocjacje z Nawrockim i udział w pakcie senackim to koniec kordonu sanitarnego wokół Brauna – zaznaczył jeden ze współpracowników kontrowersyjnego polityka.

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Portal twierdzi, że PiS miałby 17 mandatów, RP (R+) – ok. 6, Konfederacja Wolność i Niepodległość (KWiN) ok. 9, a KKP – 4. Do rozdania zostanie jeszcze kilkanaście – te zająć mają osoby wskazane przez głowę państwa.

Cały zamysł polega na tym, by w danym okręgu wystawiony został jeden wspólny kandydat prawicy, na którego stawiała będzie cała koalicja – dzięki temu wszystkie głosy elektoratu stającego za opozycją trafią na jego konto. Plan ten ma uniemożliwić zwycięstwo politykom koalicji rządzącej, która nie jest obecnie aż tak podzielona.

Ma to też utrudnić ewentualne podebranie prawicy mandatów przez Brauna, który mógłby wystawić oddzielnie, bez porozumienia z innymi partiami, własnych kandydatów w całej Polsce.

Pakiet senacki to dopiero początek – wszystko zmierzać ma do utworzenia nowej, silnej koalicji, dzięki której Donald Tusk zostanie pozbawiony tronu (na to, że taka współpraca wypali, ponoć liczyć po cichu ma nawet sam Kaczyński – choć publicznie przyznać tego nie może).

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