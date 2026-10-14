Sławomir Broniarz zabrał głos ws. kontroli plecaków. Szef ZNP nie ma złudzeń

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz w środę 14 października udzielił wywiadu rozgłośni RMF24. Głównym tematem rozmowy była oczywiście kwestia bezpieczeństwa w polskich szkołach po wydarzeniach z ubiegłego tygodnia.

Szef ZNP po atakach nożowników: Sytuacja jest napięta

– Sytuacja jest napięta, w części placówek wręcz dramatyczna, ale to zjawisko nie ma genezy dwutygodniowej. Sytuacja, że jest coraz więcej agresji słownej, fizycznej wobec nauczycieli ma miejsce od wielu, wielu lat – oznajmił na wstępie Broniarz.

– Nie chcę sięgać pamięcią do kubła nałożonego na głowę nauczyciela. Natomiast mówienie o tym, że polska szkoła stała się niebezpieczna jest moim zdaniem przesadą. Owszem, sytuacja jest zła, momentami dramatyczna, momentami czujemy się „wystawieni” przez polityków, ale szkoła jest w pełni bezpieczna, choć nauczyciele mają coraz trudniej – podkreślał prezes ZNP.

Nauczyciele będą sprawdzać plecaki? Broniarz przeciwny

Pytany o sprawdzanie plecaków uczniów, zajął zdecydowane stanowisko. Stwierdził, że jest to czynność, która „w sposób oczywisty nie licuje z godnością zawodu nauczyciela”. – Jesteśmy powołani do zupełnie innych zadań. Kiedyś nauczyciel był dydaktykiem, ewentualnie wychowawcą, dziś staje się omnipotentem, on ma robić wszystko – zauważył.

– Mamy godzić rodziny, mamy występować przed różnymi organami administracji państwowej i samorządowej – w sytuacji, w której powinniśmy się skupić na dydaktyce i wychowaniu tego młodego człowieka, współpracując z rodzicami. Idziemy w coraz bardziej dramatyczne przejawy narzucania na nauczycieli zadań, czynności, do których powtarzam, nie są przygotowani – mówił Broniarz.

Kto ma kontrolować plecaki w szkole? Szef ZNP ma obawy

Jednocześnie jednak przyznał, że takie kontrole mogą stać się koniecznością. – Jeżeli tego typu zjawiska będą narastały, to trzeba szukać każdego rozwiązania. Jeśli szkołę stać na ochroniarza, niech go zatrudni. Jeżeli samorząd może sobie pozwolić na bramkę, to niech to będzie bramka – powiedział.

– Wydaje się, że i tak ostatecznie stanie się pewnie tak, że nauczyciel będzie do tego zobligowany. Dlatego, że trudno wyobrazić sobie, że be, że będzie to robił tylko i wyłącznie dyrektor, bo w zasadzie on by zatracił swoje podstawowe czynności, do których też jest przywołany, czyli organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny – podsumował szef ZNP.

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