Polacy wybrali najgorszego ministra rządu Tuska. Wyraźna przewaga lidera. Sondaż dla „Wprost”

15 października 2026 r. mijają dokładnie trzy lata od przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Polsce. Wyborów, które zostały zapamiętane jako wielki zryw społeczny, bo frekwencja była rekordowa, a długie kolejki przed lokalami wyborczymi urosły niemal do rangi symbolu.

I chociaż najwięcej głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, to w obliczu braku zdolności koalicyjnych, władzę w Polsce przejęły Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Nowa Lewica, a na czele rządu stanął Donald Tusk.

Oto najgorsi ministrowie rządu Donalda Tuska. Polacy wybrali. Sondaż „Wprost”

W najnowszym sondażu, który pracownia SW Research zrealizowała dla „Wprost”, zapytaliśmy, który z ministrów rządu Donalda Tuska, w najgorszy sposób realizuje swoje obowiązki. Na pierwszym miejscu znalazła się Barbara Nowacka. Minister edukacji wskazało 12,5 proc. badanych. Na drugiej pozycji uplasowała się minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda z wynikiem 7 proc., a ostatnie miejsce na podium należy do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka (6,6 proc.).

Wyniki pozostałych ministrów prezentują się w następujący sposób:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej – 4,4 proc.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska – 4,1 proc.

Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego – 3,8 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej – 3,3 proc.

Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych – 2,8 proc.

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki – 2,6 proc.

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji – 2,4 proc.

Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego – 1,9 proc.

Miłosz Motyka, minister energii – 1,7 proc.

Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych – 1,6 proc.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – 1,5 proc.

Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi – 1,5 proc.

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych – 1,4 proc.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji – 1,2 proc.

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki – 0,8 proc.

Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 0,7 proc.

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury – 0,4 proc.

Aż 37,9 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

To oni wskazali Nowacką, Sobierańską-Grendę i Żurka. Szczegółowe wyniki sondażu