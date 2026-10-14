Jaka będzie druga połowa października? Jest nowa prognoza, kurtkę lepiej na stałe wyjąć z szafy

Polacy na stałe wyjęli już kurtki z szaf, bo tegoroczna jesień nie rozpieszcza – temperatury z tygodnia na tydzień są coraz niższe.

Jak wynika z modeli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które bazują na danych Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), ostatni tydzień bieżącego miesiąca przyniesie od 7-10 st. Celsjusza (gdy mowa o średniej temp. maksymalnej) do 2-6℃ (średnia temp. minimalna).

Prognoza pogody. Jaki dalej będzie Październik 2026?

Od piątku, przez sobotę, do niedzieli (16, 17 i 18 października) temp. na zachodzie Polski utrzymywały będą się w granicach 12-14℃ (lekki wzrost mieszkańcy tej części kraju odczują im będą bliżej ostatniego dnia weekendu – mowa o średniej temp. maks.), zaś na północy – od 13 do 15℃ (wyłączając północny zachód – tam nawet 16-17℃). Regiony, które znajdują się przy granicy z Niemcami, zaczną od temp. 17-18℃, a następnie – od 13-14℃. Ciepło przeniesie się bowiem w kierunku środka, gdzie będzie 15-16℃, zaś w samym sercu Polski – między 12 a 13℃. Na południowym zachodzie będzie 14-15℃, a następnie 15-17 (sobota) i ochłodzenie – od 12 do 13℃.

Czy druga połowa października przyniesie deszcz? Tak – ale nie dużo. Środek miesiąca przyniósł opady, których doświadczają dziś mieszkańcy całej Polski (na północny nawet 3-9 mm, zaś w pozostałej części kraju – ok. 1-2,5 mm). Im dalej w las, tym na szczęście deszczu będzie mniej – od 0,1 do maks. 2 mm (w okresie od 16 do 23 października).

Jaki będzie Grudzień 2026?

Trwa jesień, ale czas leci szybko i – nim zdamy sobie z tego sprawę – dopadnie nas grudzień. Miesiąc ten będzie „ciepły”, ale nie oznacza to, że nie przyniesie chłodu czy opadów.

– Może pojawić się śnieg czy mróz, bo prognoza sezonowa opisuje średnią z całego miesiąca, więc wystarczy przewaga łagodnych okresów, aby miesiąc zakończył się powyżej normy – tłumaczyła synoptyczka Agnieszka Prase, rzeczniczka prasowa IMGW.

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