Rutkowski ujawnia plany Kołodziejczaka. Wkrótce złoży oficjalne pismo

W ubiegłym tygodniu, tuż po publikacji reportażu Moniki Krześniak, klub Koalicji Obywatelskiej zdecydował o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka w prawach członka na trzy miesiące. W pierwszym reportażu o swoich relacjach z byłym liderem Agrounii opowiadały dwie kobiety, a w kolejnym materiale – inne współpracowniczki. Każda z nich relacjonowała, że Kołodziejczak miał je m.in. źle traktować, obrażać, grozić. Choć wydawać by się mogło, że to koniec politycznej kariery polityka, Krzysztof Rutkowski mówi, jakie są dalsze plany Michała Kołodziejczaka.

– On mentalnie nie jest już w klubie. Wkrótce złoży oficjalne pismo o rezygnacji, nie będzie żadnych wyjaśnień. Niewykluczone, że będzie starał się z innymi niezależnymi parlamentarzystami założyć koło poselskie – akcentuje właściciel biura detektywistycznego, dodając, że decyzja posła wynika m.in. z braku wsparcia i krytyki ze strony politycznych partnerów.

Rutkowski, powołując się na słowa Piotra Antoniego Skiby z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przypomniał, że do stołecznej prokuratury zgłosiła się do tej pory jedna osoba i prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, ale nie zostało wszczęte śledztwo. Z kolei po złożeniu przez Michała Kołodziejczaka w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienia dotyczącego stosowania przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia do określonego działania, prokurator wszczął postępowanie sprawdzające.

Na pytanie „Wprost”, dlaczego został doradcą polityka, odparł: – Znamy się od lat. We wrześniu zadzwonił do mnie załamany i powiedział: „Krzysztof, pomóż”. Był totalnie zaszczuty. Chciałem się bliżej przyjrzeć tej sprawie i ustalić, jak było. Namówiłem, by przerwał to błędne koło i zgłosił sprawę na policję. Na początku opierał się, ale zrozumiał, że powinien zerwać toksyczne relacje. Te dziewczyny Michała dojeżdżały regularnie, wypisywały i wydzwaniały. To był wrak człowieka w stanie podobnym do Andrzeja Leppera przed śmiercią.