Sędzia Sławomir Patyra przerwał milczenie. Ujawnił, co się działo w środku TK

Prof. Sławomir Patyra relacjonował w TVP Info, że przyjechał do Trybunału Konstytucyjnego wraz z Maciejem Berkiem i pozostałymi sędziami. Berek po środowym ślubowaniu chciał złożyć dokumenty i zgłosić gotowość do wykonywania obowiązków.

Patyra o zajściu z Berkiem. „Nie byłem świadkiem naocznym”

Według Patyry funkcjonariusz Straży Trybunalskiej otworzył drzwi i przywitał sędziów. Następnie grupa spotkała Bogdana Święczkowskiego, który miał być wyraźnie zdenerwowany. Berek został zaproszony do jego gabinetu.

Do kolejnego spięcia miało dojść, gdy po rozmowie Berek chciał zobaczyć pokoje sędziowskie. Patyra otworzył wejście do tej części budynku i wszedł tam z Anną Korwin-Piotrowską. Wówczas usłyszał krzyk Święczkowskiego, który sprzeciwiał się wejściu Berka. Patyra wyraźnie zastrzegł, że nie widział momentu domniemanego naruszenia nietykalności kolegi.

— Nie byłem świadkiem naocznym — podkreślił Patyra.

Jak wyjaśnił, dopiero podczas wychodzenia z budynku usłyszał, że Berek miał zostać fizycznie zatrzymany przez Święczkowskiego. Potwierdził też, że słyszał zapowiedź zawiadomienia prokuratury.

— Taką deklarację ze strony pana sędziego Berka również usłyszałem, więc zakładam, że tak będzie – przyznał sędzia TK.

Dlaczego funkcjonariusze SOP weszli do TK? Patyra wyjaśnia

Sędzia odniósł się również do obecności funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Według jego relacji towarzyszyli oni Krystianowi Markiewiczowi i Maciejowi Taborowskiemu.

Jak mówił Patyra, dowiedział się, że obaj sędziowie otrzymali ochronę w związku z kierowanymi wobec nich groźbami karalnymi. W jego ocenie funkcjonariusze mieli prawo wejść z nimi do budynku, ponieważ ich zadaniem jest towarzyszenie osobom chronionym.

Politycy na korytarzach TK. „Czują się tam zupełnie jak u siebie”

Sędzia Patyra przyznał, że zaskoczyła go obecność posłów zarówno w budynku, jak i na terenie Trybunału.

— Miałem wrażenie, że czują się tam zupełnie jak u siebie — powiedział Patyra.

Zestawił tę sytuację z przypadkami niewpuszczania do TK sędziów. Wskazał przy tym Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdę.

— To absolutnie godzi w wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego — ocenił.

Zdaniem Patyry obecności polityków nie można tłumaczyć interwencją poselską. Jak argumentował, takie uprawnienie nie obejmuje organów władzy sądowniczej. Krytycznie odniósł się również do wizyty Karola Nawrockiego, wskazując na zasadę podziału i równoważenia władz.

Patyra o prezydencie. „Ani konstytucja, ani ustawa nie dają tej kompetencji”

Pytany o rolę głowy państwa, Patyra podkreślił, że Karol Nawrocki ma stać na straży konstytucji i gwarantować ciągłość władzy państwowej. Zastrzegł jednak, że te funkcje prezydent musi wykonywać w granicach prawa.

W jego ocenie rola strażnika konstytucji nie uprawnia prezydenta do rozstrzygania, kto może zostać sędzią TK.

— Ani konstytucja, ani ustawa nie dają tej kompetencji prezydentowi — stwierdził stanowczo Patyra.

Profesor odmówił natomiast spekulowania o powodach odwołania zagranicznej wizyty Nawrockiego. Nie chciał też przesądzać o ewentualnej odpowiedzialności prezydenta przed Trybunałem Stanu.

Co dalej z Trybunałem? Patyra wskazuje na zgromadzenie ogólne

Za kluczowy krok w stronę zmiany sytuacji Patyra uznał zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów. Jak wyjaśnił, pozwoliłoby ono ocenić sposób zarządzania Trybunałem. Zapowiedział, że następnego dnia o godz. 8 stawi się w TK, a o godz. 10 spotka z asystentami. Mówił o pracy nad czterema sprawami wymagającymi pilnej interwencji.

— Trybunał dzisiaj nie funkcjonuje w sposób zgodny z konstytucją — ocenił.

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