Sędzia Berek opowiedział o starciu w budynku TK. „Wywarł na mnie nacisk”

Maciej Berek po wyborze na sędziego TK złożył przysięgę i w środę 14 października pojawił się w Trybunale. Tam jednak doszło do sporego zamieszania: zarówno wewnątrz, jak i przed budynkiem.

Awantura wokół Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Berek ocenia

– Chcę powiedzieć bardzo stanowczo: pan sędzia Święczkowski, obóz polityczny, który używa tej sytuacji, ponosi co najmniej moralną odpowiedzialność za to, co się dzisiaj tam działo – oceniał Berek na antenie TVN24. Miał na myśli protest zwolenników i polityków PiS, którzy wdali się w przepychanki z policją.

– To wzywanie ludzi do obecności, to zapraszanie ich, żeby przyszli bronić. Czego? Kogo? Przed kim? Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy chcą wejść do budynku, są zagrożeniem? To jest więcej niż nieodpowiedzialne. To jest rzecz, która może doprowadzić do tragedii – zwracał uwagę Berek.

Skomentował też rzekomą szarpaninę, do której miało dojść między nim, a prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Jak mówił, przekazał mu odpowiednie dokumenty, po czym chciał dołączyć do pozostałych sędziów.

Święczkowski wepchnął się przed Berka? Będzie zawiadomienie

– I wtedy rzeczywiście zdarzyła się rzecz zupełnie nas wszystkich zaskakująca, bo sędzia Święczkowski w sensie dosłownym wybiegł za mnie – ja wchodziłem do tego korytarza sędziowskiego – i z wejścia do tego korytarza mnie wypchnął. Wsunął się bezpośrednio przede mnie w taki sposób, żeby wywrzeć nacisk na mnie, żebym dalej nie wchodził – opowiadał.

– Tam nie było szarpaniny. Ja się nie będę z nikim szarpał w Trybunale Konstytucyjnym. Sędzia Święczkowski fizycznie uniemożliwił mi wejście do tego korytarza sędziowskiego – mówił dalej. – Stanął i powiedział, że on decyduje, kto może wejść do pokoju sędziego, który tam urzęduje. To on będzie decydował, czy może wejść gość, czy nie. Jego trzeba poprosić – dodawał.

Zapewnił, że złożył już zawiadomienie do prokuratury o naruszeniu nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego, czyli sędziego TK. – Co ważne, pan sędzia Święczkowski kilkukrotnie powiedział, że tu jest wszystko nagrywane, więc złożyłem też wniosek, żeby prokuratura jak najszybciej zabezpieczyła nagranie z monitoringu z tej przestrzeni, w której myśmy byli – mówił.

Maciej Berek o marzeniach prezydenta

Odniósł się także do zachowania prezydenta, który zwleka z przyjęciem ślubowania od 5 sędziów wybranych w tej kadencji Sejmu.

– Kiedy słucham pana prezydenta i jego współpracowników, mam wrażenie, że niektórym marzy się taki ustrój państwa, w którym jedna osoba decyduje o wszystkim, nadzoruje działania Sejmu, nadzoruje działania Trybunału Konstytucyjnego, weryfikuje, czy coś jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Są takie państwa. One nie mają wiele wspólnego z demokratycznymi państwami prawnymi – podsumował.

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