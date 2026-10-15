Kongresmenka z USA uderzyła w Sikorskiego. Takiej odpowiedzi się nie spodziewała

Radosław Sikorski i amerykańska kongresmenka Anna Paulina Luna starli się w mediach społecznościowych. Punktem zapalnym była reakcja szefa polskiej dyplomacji na doniesienia dotyczące Starlinka. System satelitarnego internetu, należący do firmy Elona Muska, jest wykorzystywany przez ukraińskie wojsko.

Sikorski ostro do Muska. Poszło o Starlinki

Po pojawieniu się informacji o problemach z łącznością Radosław Sikorski zwrócił się do miliardera za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Hej, ważniaku, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci: obserwujemy cię” – napisał szef polskiej dyplomacji.

Do dyskusji na platformie X włączyła się Anna Paulina Luna. Amerykańska kongresmenka uderzyła w Radosława Sikorskiego.

„To działa w obie strony, Radosławie Sikorski. Czy zamierzasz w ogóle pomagać prezydentowi USA lub sekretarzowi Marco Rubio w negocjacjach pokojowych, czy jesteś częścią problemu?” — napisała polityczka.

Na reakcję wicepremiera nie trzeba było długo czekać. „Szanowna pani, jako sąsiad zarówno Ukrainy, jak i Rosji, z przyjemnością wsparlibyśmy prezydenta USA w negocjacjach pokojowych. Proszę jednak pamiętać, że aby doprowadzić do porozumienia, presję należy wywierać na agresora, a nie na ofiarę agresji” — odparł Radosław Sikorski.

Musk blokuje Starlinki dla Ukrainy?

W tle sporu znalazły się doniesienia o utracie połączenia przez terminale Starlink podczas szybkiego przemieszczania się. Serhij Sternenko, doradca ukraińskiego ministra obrony, informował, że problemy występowały przy prędkości przekraczającej 160 km/h i miały utrudnić przeprowadzenie części ważnych misji.

O podobnych trudnościach mówił również Serhij Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy. Podkreślał, że wojsko nie otrzymało wcześniej informacji o ograniczeniach, a ich pojawienie się mogło mieć związek z sytuacją polityczną. Nie potwierdzono jednak oficjalnie, że za zmianami stała decyzja kierownictwa Starlinka.

Znaczenie systemu dla Ukrainy jest istotne także z polskiej perspektywy. Nasz kraj finansuje terminale wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne, przeznaczając na ten cel — według danych Ministerstwa Cyfryzacji — około 50 mln dolarów rocznie.

Kontrowersje wokół amerykańskiej kongresmenki

Anna Paulina Luna już wcześniej angażowała się w działania dotyczące kontaktów z przedstawicielami Rosji. W marcu 2026 roku zainicjowała wizytę w Waszyngtonie delegacji rosyjskiej Dumy Państwowej. Przyjechali wówczas Wiaczesław Nikonow, Swietłana Żurowa i Aleksandr Czernyszow.

„To dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z delegacją Dumy Państwowej Rosji w Instytucie Pokoju im. Donalda Trumpa. Dalszy dialog między organami ustawodawczymi pozostaje kluczowy i cieszymy się, że wspólnie dążymy do pokoju” — tłumaczyła w mediach społecznościowych.

Po tym jak spadła na nią fala krytyki, polityczka tłumaczyła, że „rozmowy między amerykańskimi i rosyjskimi politykami mogą mieć znaczenie dla wysiłków pokojowych”.

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