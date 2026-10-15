Po wpisie Chorosińskiej w sieci zawrzało. Wystarczyło jedno zdanie

Krzysztof Rutkowski postanowił pomóc Michałowi Kołodziejczakowi, który znalazł się w centrum afery. Wspólną fotografię byłego wiceministra i detektywa postanowiła skomentować Dominika Chorosińska.

Chorosińska zakpiła z Kołodziejczaka i Rutkowskiego

Posłanka opublikowała na Facebooku zdjęcie przedstawiające Kołodziejczaka i Rutkowskiego. Do posta dołączyła krótki podpis: „Najpiękniejszy duet od czasów Flipa i Flapa!”.

Pod wpisem szybko zaroiło się od komentarzy. Posłanka PiS zapewne nie spodziewała się takiej reakcji. Internauci wypominali polityczce jej przeszłość, a także ostatni incydent, do którego doszło w Sejmie, kiedy to Dominika Chorosińska szczekała podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza.

„W sumie spoko, jak pani zdradzi męża z panem ze zdjęcia, co się pani zdarza, znów szmatławce będą o pani pisać i to o czymś innym niż szczekanie w sejmie”; „Do tego duetu jeszcze brakuje ciebie żebyś szczekała”; „Za to ty najbardziej żenująca aktorka polskiego kina. Od kiedy wzięłaś rolę szczekającej posłanki nie jestem w stanie tego wymazać z mojej pamięci” – pisali komentujący.

Dlaczego Kołodziejczak pojawił się z Rutkowskim?

Tłem całego zamieszania jest materiał Kanału Zero dotyczący Michała Kołodziejczaka. Po publikacji doniesień medialnych Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała 12 października o wszczęciu czynności sprawdzających. Chodzi o informacje dotyczące podejrzenia zmuszania do określonego zachowania oraz udzielania środków odurzających.

Dzień wcześniej, w niedzielę 11 października, poseł pojawił się w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Towarzyszył mu Krzysztof Rutkowski. Po wizycie Michał Kołodziejczak przekazał, że złożył zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

— Odpowiednie informacje i dokumenty zostały złożone w siedzibie ABW w Łodzi. Dla mnie ta sprawa jest priorytetowa — powiedział poseł.

Polityk nie ujawnił szczegółów zawiadomienia. Wyjaśnił, że chce najpierw umożliwić odpowiednim instytucjom zbadanie sprawy. Zarzuty formułowane przez byłe współpracownice określa jako pomówienia.

Rutkowski o szczegółach współpracy z Kołodziejczakiem

Sam Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Michał Kołodziejczak zgłosił się do jego biura już miesiąc wcześniej. Według relacji detektywa poseł miał przekazać, że dwie kobiety, z którymi współpracował przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, próbują go szantażować i zmuszać do określonych działań. Biuro Rutkowskiego miało zajmować się sprawą od 4 września. Detektyw poinformował również o złożeniu zawiadomienia na Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze.

— Przekonało mnie to, że kobiety, które wypowiadają się w tej sprawie, pozostają anonimowe, poszły do portalu, a nie na policję. W portalu można wszystko powiedzieć, funkcjonariuszom już nie, bo za składanie fałszywych zeznań grozi kara. To, z czym mamy tu do czynienia to szantaż — stwierdził Krzysztof Rutkowski.

— To nie jest uderzenie w człowieka Michała Kołodziejczaka, obywatela RP, który miałby konstytucyjną ochronę zapewnioną przez nasze państwo. Uderzenie w byłego wiceministra i pełniącego mandat poselski Michała Kołodziejczaka narusza interes państwa — ocenił detektyw.

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