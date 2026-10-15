Sondaż obnaża słabości rządu Tuska. Polacy wskazali największy problem

Po trzech latach sprawowania rządów przez koalicję Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło sondaż na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” , w którym respondenci ocenili, w jakich obszarach rząd Donalda Tuska radzi sobie najlepiej, a w jakich najgorzej.

Jak Polacy oceniają działania rządu? Wyniki sondażu

Najwięcej uczestników badania, bo 31,8 proc. twierdzi, że najlepiej rządzący radzą sobie z bezpieczeństwem zewnętrznym – ochroną granic. Na podium znalazły się też: bezpieczeństwo obywateli w kraju (21,3 proc.) oraz dyplomacja (18,7 proc.). Kolejne miejsca zajęły: inwestycje i infrastruktura (15,7 proc.), zmiany w sądownictwie (6,6 proc.), a także edukacja (5,7 proc.), ochrona zdrowia (5,5 proc.), finanse państwa i podatki (5 proc.). 40,1 proc. wybrało odpowiedź: „trudno powiedzieć” .

Respondenci wybrali też obszary, z którymi rząd radzi sobie najgorzej. Najwięcej, bo aż 56,8 proc. osób wskazało ochronę zdrowia, następnie finanse państwa i podatki (37,9 proc.) oraz zmiany w sądownictwie (30,0 proc.). Kolejne miejsca zajęły m.in.: edukacja (23,6 proc.), bezpieczeństwo obywateli w kraju (18,8 proc.), a także bezpieczeństwo zewnętrzne – granic (16,4 proc.).

Badanie przeprowadzono od 5 do 7 października wśród 1000 osób. Wykorzystano metodę CATI – wywiady telefoniczne. Respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Donald Tusk ws. bezpieczeństwa polskich granic

Przypomnijmy, w czerwcu podczas debaty w Sejmie na temat wotum nieufności wobec szefa MSWiA Donald Tusk wypowiedział się na temat kwestii bezpieczeństwa polskich granic. – O Polsce mówi się jako o najbezpieczniejszym miejscu w Europie. Od pierwszego dnia podejmowaliśmy decyzje w kraju i na forum europejskim, które zabezpieczyły nasze granice przed nielegalną migracją – mówił wówczas polityk.

Dodał również, że coraz więcej osób decyduje się na dołączenie do służb mundurowych, co wpływa na zwiększenie ochrony w kraju, a także w pobliżu granic. „Od końca 2023 r. liczba policjantów wzrosła z ok. 93 tys. do ponad 102 tys. funkcjonariuszy, a liczba kandydatów do służby zwiększyła się z 15 tys. do 35 tys. osób” – przekazała Kancelaria Premiera .

Wcześniej podkreślał także, że Polska „mobilizuje Europę do wspólnej ochrony granic, co potwierdza zarówno Tarcza Wschód, jak i działania przeciwko nielegalnym przekroczeniom” .

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