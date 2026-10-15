Amerykański ambasador zachwycony Polską. „Koń pociągowy”

Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitaker poinformował o „produktywnych” rozmowach z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Amerykański dyplomata szczególnie mocno podkreślił skalę polskich nakładów na bezpieczeństwo.

„Polska jest liderem wśród sojuszników NATO pod względem wydatków na obronność” – napisał Whitaker w serwisie X. Zaznaczył, że Warszawa przeznacza w tym roku na ten cel blisko 5 proc. produktu krajowego brutto.

Polska „koniem pociągowym” regionu

To kolejna w ostatnich dniach pochwała Polski ze strony amerykańskiego ambasadora. Podczas Warsaw Security Forum Whitaker stawiał nasz kraj za przykład pozostałym europejskim członkom NATO.

– Uważam, że Polska z pewnością przoduje w całej Europie, pokazuje, jak należy to robić – powiedział podczas panelu poświęconego koncepcji „NATO 3.0”. Warszawę określił również jako regionalnego „konia pociągowego”.

Dyplomata wskazywał jednak, że inni europejscy sojusznicy muszą zwiększyć swoje zdolności wojskowe i wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu. Oczekiwania te wynikają z hierarchii strategicznych interesów administracji Donalda Trumpa.

Europa dopiero czwartym priorytetem USA

Whitaker wyliczył, że w amerykańskiej strategii na pierwszym miejscu znajduje się bezpieczeństwo samych Stanów Zjednoczonych. Kolejne pozycje zajmują półkula zachodnia i region Pacyfiku. Europa znalazła się dopiero na czwartym miejscu.

Przedstawiciel USA zapewniał jednocześnie, że nie oznacza to wycofywania się Waszyngtonu ze współpracy z europejskimi sojusznikami. Amerykanie oczekują jednak, że państwa kontynentu zwiększą inwestycje w armię i zbudują wiarygodne zdolności obronne.

– USA nie robią kroku wstecz. Prosimy was, abyście zrobili krok naprzód – apelował Whitaker. Według niego Europa powinna w większym stopniu dorównać wysiłkowi, jaki Stany Zjednoczone podejmowały przez dziesięciolecia.

Ambasador został również zapytany o trwający przegląd rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Zastrzegł, że proces nie został jeszcze zakończony, dlatego jest za wcześnie na przesądzanie, jak wpłynie on na obecność wojsk USA na kontynencie.

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