Śledztwo ws. Cenckiewicza nabiera tempa? Nowe ustalenia prokuratury

16 października minie sześć miesięcy od wszczęcia śledztwa dotyczącego udziału Sławomira Cenckiewicza w niejawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Sprawa jest w toku i dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. W śledztwie został przesłuchany m.in. Tomasz Siemoniak – przekazał Radiu Zet prokurator Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledztwo ws. Cenckiewicza. Prokuratura ujawnia nowe informacje

Minister-koordynator służb specjalnych potwierdził, że był przesłuchiwany. Jak zaznaczył, nastąpiło to na początkowym etapie postępowania. Prokuratura nie ujawnia, czy przesłuchano także pracowników Kancelarii Prezydenta oraz polityków obozu rządzącego.

Według informacji Radia ZET jednym z powodów braku postępów jest dłuższa nieobecność chorobowa prokuratora prowadzącego sprawę. Śledczy nie przekazują jednak szczegółów dotyczących wykonanych ani zaplanowanych czynności.

– Z uwagi na dobro postępowania nie udzielamy szczegółowych informacji o przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia czynnościach dowodowych. Na chwilę obecną nie udzielamy również informacji o poczynionych w sprawie ustaleniach i treści zeznań poszczególnych świadków – uciął Marcin Kozak.

Aktualnie śledztwo przedłużono do 16 stycznia przyszłego roku. Oznacza to, że na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać co najmniej kolejne trzy miesiące.

Posiedzenie RBN a udział Sławomira Cenckiewicza

Sprawa dotyczy posiedzenia RBN z 11 lutego, podczas którego omawiano między innymi pożyczkę w ramach programu SAFE. Kontrowersje wywołał udział w niej Sławomira Cenckiewicza, ówczesnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którego dostęp do informacji niejawnych był wówczas przedmiotem sporu prawnego.

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa. Były szef BBN zaskarżył tę decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ją 17 czerwca 2025 roku, jednak wyrok nie był prawomocny. Dopiero w kwietniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera — już po lutowym posiedzeniu RBN.

Mimo wątpliwości dotyczących dostępu do niejawnych dokumentów szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wydał mu „jednorazową zgodę” na udział w obradach. Kancelaria Prezydenta przekonywała później, że działanie to „mieściło się w pełni w granicach jego ustawowych kompetencji i było całkowicie zgodne z prawem”.

Istotny jest także fakt, że dwa dni przed posiedzeniem, 9 lutego, Sławomir Cenckiewicz mówił w programie „Trzy pytania na koniec dnia” w Radiu ZET, że do czasu wyroku NSA nie zapoznaje się z dokumentami o charakterze niejawnym.

Po posiedzeniu RBN Tomasz Siemoniak zapowiedział sprawdzenie sprawy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW miała zweryfikować, czy doszło do naruszenia przepisów. Miesiąc później złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a 16 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo.

Kancelaria Prezydenta oraz sam Sławomir Cenckiewicz nie komentowali publicznie całej sprawy.

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