Sędzia Taborowski ujawnił kulisy starcia w TK. „Berek wypchnięty siłą”

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Taborowski opisał w Radiu TOK FM zdarzenie, do którego miało dojść po spotkaniu Macieja Berka z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Jak relacjonował, grupa sędziów chciała przejść do części budynku, w której znajdują się pokoje sędziowskie.

Taborowski o zajściu w TK: Święczkowski wypchnął Berka

— W pewnym momencie podbiegł pan Święczkowski i wypchnął z drzwi niejako pana Berka — powiedział Taborowski.

Według jego relacji prezes następnie stanął w drzwiach. Rozmówca potwierdził również, że Święczkowski miał powiedzieć, iż gdyby wpuścił sędziów, trafiłby do więzienia.

Słowa o materiałach prokuratorskich. Taborowski przywołuje relację Berka

Prowadząca zapytała także o słowa dotyczące materiałów prokuratorskich na temat Berka, o których istnieniu miał mówić prezes TK. Taborowski zaznaczył, że nie uczestniczył w rozmowie obu mężczyzn. Potwierdził jednak, że Berek później przekazał sędziom taką relację.

— Taki rodzaj zawoalowanej groźby padł — ocenił, odwołując się do słów Berka.

Sędziowie chcą orzekać. Spór dotyczy ślubowania

Taborowski mówił, że od kwietnia nowo wybrani sędziowie za pomocą pism i działań prawnych próbują doprowadzić do dopuszczenia ich do pracy. Postawę prezesa TK określił jako konfrontacyjną.

W rozmowie prowadząca przywołała stanowisko Święczkowskiego, zgodnie z którym Berek nie nawiązał stosunku służbowego, a dalsze działania zależą od uznania ślubowania przez prezydenta. Taborowski uważa natomiast, że złożenie ślubowania w opisanej przez niego uroczystej, publicznej formie spełnia wymogi ustawowe i powinno wystarczyć do rozpoczęcia orzekania.

Jego zdaniem składy wyznaczane z pominięciem nowo wybranych sędziów są wadliwe. Zarzucił też Trybunałowi, że od dłuższego czasu praktycznie nie wykonuje swojej funkcji, a nieliczne orzeczenia nie dotyczą spraw istotnych dla obywateli.

Ochrona dla części sędziów. Taborowski wskazuje na groźby

Zapytany o ochronę SOP Taborowski nie ujawnił, czy sam ją otrzymał. Potwierdził jedynie, że części sędziów przyznano ochronę ze względu na groźby. Zapowiedział również, że jeśli prezes TK zwoła zgromadzenie ogólne, nowo wybrani sędziowie się na nim stawią. Nie chciał ujawniać szczegółów rozważanych scenariuszy dalszego działania.

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