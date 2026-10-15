Maciej Berek ujawnia plany wobec TK. Uderzył w Karola Nawrockiego

W środę 14 października Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (TK). W czwartek był gościem programu „Polityczne Graffiti” w Polsat News. W rozmowie z Marcinem Fijołkiem odniósł się do kwestii obecnej sytuacji w prowadzonych rozmów z przedstawicielami prezydenta.

Maciej Berek o kontaktach z Kancelarią Prezydenta

Podczas rozmowy Maciej Berek przekazał, że „nie interesują” go już wypowiedzi przedstawicieli Karola Nawrockiego na temat jego stanowiska w TK. – Ja do prezydenta na piśmie zwróciłem się 21 września i od tamtej pory nikt ze strony Kancelarii Prezydenta nie zwrócił się do mnie w sposób, który jest właściwy dla urzędniczej korespondencji w jakiejkolwiek sprawie – poinformował.

Prawnik uważa również, że do tej pory nie doczekał się formalnej odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta, ponieważ „każde tego typu pismo musiałoby mieć podstawę prawną” .

Prowadzący przypomniał, że współpracownicy Karola Nawrockiego często zwracali uwagę m.in. na konieczność udokumentowania stażu pracy nowo wybranego sędziego, a także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który mówi o tym, że prezydent w razie oczywistych wątpliwości ma prawo nie przyjąć ślubowania sędziego.

– Wątpliwości co do mojego stażu pracy zostały wyjaśnione za pomocą dokumentu, który upubliczniłem. Uznałem, że skoro komunikujemy się w przestrzeni publicznej, to mogę to zrobić. To zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych co do mojego stażu radcowskiego. Natomiast interpretacja tego fragmentu orzeczenia, o którym pan mówi – mi nie wypada tego czynić, ale czynili to byli sędziowie, sędziowie TK, wyjaśniając, o jakie skrajne sytuacje chodzi, w jakich to skrajnych przypadkach mogłoby dojść do opóźnienia ślubowania ze strony prezydenta – to jest oczywiście nadużywanie tego orzeczenia – stwierdził Berek.

– Nomen omen to cudowne, że dzisiaj przedstawiciele obecnej opozycji powołują się na orzeczenie, którego nie uznawali wtedy, kiedy ono zostało wydane. Odmawiali potraktowania go jako orzeczenie. Dzisiaj uznają, że ono jest dla nich źródłem rozstrzygnięć – dodał.

Pytany o to, czy czuł konieczności zaproszenia Karola Nawrockiego na ślubowanie, odpowiedział, że „dzień przed tą uroczystością, która została zorganizowana w gmachu Sejmu, dwóch przedstawicieli prezydenta powiedziało w przestrzeni medialnej, że prezydent nie przyjmie od niego ślubowania” .

– Skoro pan prezydent komunikuje się w przestrzeni medialnej, to ja te sygnały odbieram – dodał. Podkreślił również: – wszyscy, którzy mówią: „wobec marszałka, marszałkini Sejmu” , którzy próbują używać wulgarnych określeń: „wobec kolumny”, doskonale wiedzą, (...) że ślubowanie, które składał każdy z nas, jest ślubowaniem zaadresowanym do prezydenta i dostarczone do prezydenta w formie pisemnej, z podpisem notarialnym.

Kiedy sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym się ustabilizuje?

Prowadzący zapytał Macieja Berka, czy dojdzie do resetu w Trybunale Konstytucyjnym.

– Wszyscy, którzy mówią o resecie, w istocie mówią tak: dopóki PiS przez osiem lat przejmowało instytucje, przejęło TK, wprowadzało ustawę po ustawie, starając się za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby mieć całkowitą kontrolę nad TK, a całkowita kontrola nad TK polega w skutkach na tym, że w TK jest kilkaset, czy około tysiąca zaległych spraw – mówił Berek.

Dodał także, że „są sprawy obywateli, które nie są rozstrzygane od 10 lat, a sprawy osób związanych z obozem PiS-u były załatwiane w dziwnych postępowaniach w kilkadziesiąt godzin i wszyscy to widzieli” . – To efekt tego, co zrobił tamten obóz. Teraz Sejm wybiera sędziów TK, stosując te same przepisy, które były stosowane w poprzednich kadencjach i nagle pojawiają się ci, którzy mają poczucie utraty kontaktów ze środowiskiem w TK i mówią: teraz zróbmy reset. Zapytam wszystkich, którzy wzywają do resetu: czemu nie wzywali do tego resetu pięć, osiem, sześć lat temu? – kontynuował Berek.

Prowadzący zwrócił wówczas uwagę, że m.in. Fundacja Batorego czy wielu ekspertów wzywało do resetu już kilka lat temu. Berek, zapytany o to, kiedy może dojść do istotnych zmian w TK.

– Dajcie państwo nam chwilę, żebyśmy rozpoczęli pracę i zobaczycie, że TK może zacząć wykonywać swoje zadania, wróci do wykonywania swoich zadań – przekazał Berek.

Dziennikarz dopytywał nowo wybranego sędziego, jak długo potrwa ta „chwila” . – Chciałbym, żeby była jak najkrótsza (...), to nie będzie długi czas – stwierdził Berek. Dopytywany o konkretny termin odpowiedział: – Myślę, że pod choinkę TK będzie zapakowany w prezent jako działająca instytucja publiczna – zapowiedział Berek.

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