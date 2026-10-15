Dudek ostro o ruchu Tuska. „Pocałunek śmierci”

— Trzeba bowiem odróżnić wygranie wyborów od utrzymania się przy władzy — podkreśla prof. Antoni Dudek w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. W swojej prognozie politolog ocenia szanse na pozostanie Donalda Tuska u władzy po przyszłorocznych wyborach na około 40 proc. Utracie władzy przypisuje 60 proc. Dudek kreśli scenariusz podobny do sytuacji PiS z 2023 r.: partia zdobywa najwięcej głosów, ale nie jest w stanie zbudować większości w Sejmie. Jego zdaniem dodatkowym utrudnieniem dla Tuska będzie Karol Nawrocki, którego opisuje jako prezydenta znacznie aktywniejszego od Andrzeja Dudy.

„Pocałunek śmierci”. Dudek wytyka Tuskowi błąd w Krakowie

Punktem wyjścia do oceny sytuacji politycznej są dla rozmówcy gazety wybory w Krakowie. Dudek uznaje ich wynik za porażkę Tuska i KO, ale zastrzega, że nie można go wprost przenosić na całą Polskę. Wskazuje na szczególną pozycję Łukasza Gibały, jego determinację i finansowe możliwości prowadzenia działalności politycznej.

Politolog ostro ocenia sposób poparcia Moniki Piątkowskiej przez premiera. Chodzi o rekomendację udzieloną w Kancelarii Premiera w Warszawie, zamiast w Krakowie.

— Tusk już na samym początku kampanii złożył pani Piątkowskiej pocałunek śmierci — mówi Dudek.

Nazywa ten ruch Donalda Tuska „szkolnym błędem” i przejawem lekceważenia znaczenia lokalnych wyborów.

Jego zdaniem KO mogła zwiększyć swoje szanse, stawiając na rozpoznawalną osobę spoza partyjnego grona: przedsiębiorcę lub przedstawiciela krakowskiego świata akademickiego. Jako jeden z możliwych przykładów wymienia Rafała Sonika.

Prawica też zmarnowała szansę. Co z paktem senackim?

Dudek przekonuje, że krakowski wynik jest jeszcze większą klęską prawicy, która nie wprowadziła swojego kandydata do drugiej tury. Krytykuje zarówno PiS, jak i podzieloną Konfederację oraz środowisko Grzegorza Brauna.

W skali ogólnopolskiej widzi możliwość porozumienia prawicy przede wszystkim wokół paktu senackiego. Rolę jego patrona przypisuje Nawrockiemu, choć nie przesądza, czy negocjacje zakończą się sukcesem. W ocenie Dudka pominięcie ugrupowania Brauna mogłoby pozbawić taki pakt głosów potrzebnych do zwycięstwa w jednomandatowych okręgach. Jednocześnie uważa, że brak porozumienia przed wyborami nie wyklucza późniejszej koalicji rządowej, jeśli prawicowe ugrupowania uzyskają łącznie większość w Sejmie.

Czarzasty z Tuskiem? Dudek wskazuje możliwy układ

Politolog daje najwyżej 10 proc. szans na porozumienie Nowej Lewicy z partią Razem. Za poważną przeszkodę uznaje ostre konflikty między przedstawicielami obu formacji. Za bardziej prawdopodobny kierunek uważa próbę porozumienia Włodzimierza Czarzastego z Tuskiem. Kreśli możliwość wspólnej listy w zamian za polityczne zapewnienie, że przy odpowiednim wyniku wyborów lider Nowej Lewicy zachowa stanowisko marszałka Sejmu.

Nie przesądza natomiast, czy na wspólny start zgodzą się ludowcy. Przypomina ich wcześniejsze wątpliwości dotyczące szerokich sojuszy i ocenia, że PSL ma czas do wiosny, by zdecydować, czy pójdzie do wyborów z Tuskiem, czy osobno.

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