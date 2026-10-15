Sutryk o aferze Collegium Humanum. „Czuję się bardziej osobą poszkodowaną”

W czwartek miał wystartować proces ws. byłego Collegium Humanum, ale odroczono go do grudnia. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym Jacek Sutryk. Prezydent Wrocławia w rozmowie z RMF FM przekonywał, że w aferze „czuje się bardziej osobą poszkodowaną”. Prokuratura zarzuciła jednak Sutrykowi korupcję i oszustwo. – Nigdy nie działałem w złej wierze. Ja się całe życie solidnie, ciężko, twardo uczyłem i ciężko pracowałem na swój autorytet i przede wszystkim dla miasta – mówił polityk.

Sutryk podkreślił, że „tu się nic nie zmienia i przez dwa ostatnie lata jest dokładnie tak samo, stąd zamierza to robić do końca”. W kontekście zmiany prawnika prezydent Wrocławia wyjaśniał, że „jego interes i kwestia obrony jest dzisiaj dla niego najważniejsza i dobiera do tego optymalne instrumenty”. Sutryk proszony o stwierdzenie, że zdobył dyplom uczcicie zapewnił, że „nigdy nie wykorzystywał żadnych sytuacji w sposób niegodny”.

Afera Collegium Humanum. Jacek Sutryk: Nie mam sobie nic do zarzucenia

Polityk podkreślił, że „nie ma sobie w tym zakresie nic do zarzucenia”. Sutryk „nie widzi nic złego” w zasiadaniu w różnych spółkach nadzorczych. – Był taki moment, kiedy próbowano z tego zrobić jakąś najgorszą sytuację świecie. Ja tego po prostu nie rozumiem – przyznał prezydent Wrocławia. Sutryk nawiązał do tego, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie mogą już w nich zasiadać, ale ich zastępcy tak.

– Jesteśmy bardzo niekonsekwentni w tym kraju, jeżeli chodzi o tworzenie przepisów – ubolewał polityk. Sutryk w kontekście wyroku stwierdził, że „niczego nie można być w życiu pewnym i o tym zadecyduje sąd”. – Każde rozstrzygnięcie przyjmę, nawet jeżeli ono będzie nie po mojej myśli – podsumował prezydent Wrocławia.

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