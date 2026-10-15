Bezlitosne dane dla Tuska, działacze rozczarowani. „Obiecywał Polakom realną zmianę”

Greenpeace Polska w trzecią rocznicę ostatnich wyborów parlamentarnych wywiesiło ogromny baner z podobizną Donalda Tuska trzymającego piłę i napisem: „Gdzie te lasy bez pił?”. Plakat zawisł naprzeciwko Sejmu i siedziby Koalicji Obywatelskiej. Aktywności zarzucają premierowi, że nie spełnił jednej ze swoich wyborczych obietnic. Chodzi o ochronę przed wycinką 20 proc. najcenniejszych lasów.

Działacze wypomnieli rządowi, że do tej pory jedynie pięć proc. polskich lasów jest właściwie chronionych. W ogromnej większości mają to być lasy w parkach narodowych i rezerwatach, które powstały przed 2023 r. Drzewa mają być wycinane w ważnych przyrodniczo zakątkach Polski, m.in. w Bieszczadach. Greenpeace przekonuje, że „wyborcy, którzy zagłosowali na KO i jego koalicjantów, by zakończyć niszczenie polskich lasów, mają prawo czuć się oszukani”.

Plakat Greenpeace Polska z Donaldem Tuskiem „Gdzie te lasy bez pił?”

– Tusk obiecywał Polakom realną zmianę. Po latach eksploatacji i bezmyślnego niszczenia nasze najcenniejsze lasy miały być wreszcie chronione. Zaczyna się czwarty rok tej kadencji Sejmu. To ostatni moment, żeby premier pokazał, że nie rzuca słów na wiatr i potrafi skutecznie zrealizować swoje obietnice – skomentował rzecznik i ekspert ds. polityki ekologicznej Greenpeace Polska Marek Józefiak.

– Politycy rządu lubią chwalić się nowymi rezerwatami przyrody, które utworzono w tej kadencji. Nie wspominają przy tym, że ich powierzchnia jest wciąż niewielka, łącznie nowe rezerwaty są trzy razy mniejsze od Warszawy – tłumaczył z kolei szef zespołu kampanii w Greenpeace Polska Krzysztof Cibor. Dodał, że „aby spełnić swoją obietnicę rząd musiałby obejmować ochroną las o wielkości tego rezerwatu codziennie przez cały nadchodzący rok”. – Pora wziąć się do roboty – podsumował.

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