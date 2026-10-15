W pobliżu Sejmu zaroiło się od służb. „Działacz wylał z kanistra ciecz”

Zdarzenie, które miało miejsce w czwartek (15 października), owiane było tajemnicą – nieznana osoba miały oblać czarną cieczą makietę Konstytucji RP, która znajduje się przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Czy służby faktycznie powiadomione zostały ws. zdarzenia? Interia postanowiła zweryfikować to u źródła. Bryg. Artur Laudy potwierdził przyjęcie zgłoszenia – rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji przekazał portalowi, że do interwencji oddelegowane zostały cztery jednostki, w tym dwie specjalistyczne grupy chemiczne.

Incydent w pobliżu Sejmu. Wiadomo już, czym oblano makietę przed Pomnikiem AK i PPP

Eksperci ustalili, że makieta konstytucji oblana została olejem spożywczym – ujawnił bryg. Laudy. – Zagrożenia nie stwierdzono. Nie jest to substancja chemiczna zagrażająca czemukolwiek – wskazał przedstawiciel KSP.

Służby na tym zakończyły swoją interwencję.

Kto rozlał ciecz o ciemnej barwie przed monumentem? Na platformie X głos ws. zabrała grupa proekologiczna – Ruch Klimatyczny Jazda!

„Nasz działacz – Maciej Zdaniuk, przebrany za działacza Koalicji Obywatelskiej, wylał z kanistra ciecz przypominającą ropę naftową na makietę Konstytucji RP. Zrobił to w rocznicę wygranych przez obóz rządzący wyborów w 2023 r. Ruch zarzuca Koalicji 15 Października sprzeniewierzanie się konstytucji i zdradę narodowych interesów poprzez prowadzenie polityki uzależniającej Polskę od importu ropy naftowej, co prowadzi do wysokich cen paliw i żywności. Jazda mówi o «narodowej zdradzie» i «utracie suwerenności»” – wyjaśnili jego przedstawiciele.

„Ta ciecz jest całkowicie niegroźna”

Członkowie organizacji zostali wylegitymowani i poddani rewizji osobistej przez funkcjonariuszy policji.

„Na miejsce została wezwana straż pożarna, w obawie o zagrożenie chemiczne ze strony cieczy. Podobnie jak w przypadku poprzednich akcji naszego ruchu, jest ona całkowicie niegroźna – stanowi mieszaninę wody, oleju rzepakowego oraz wegańskiego barwnika spożywczego, o czym również poinformowaliśmy służby” – zaznaczyli działacze proekologicznej grupy.

Czytaj też:

Polacy ocenili reakcję rządu po atakach w szkołach. Sondaż nie zostawia złudzeń Czytaj też:

Marta Nawrocka zaliczyła modową wpadkę? Stylistka „punktuje” pierwszą damę