Sikorski wskazał, dlaczego Nawrocki nie chce podpisać nominacji Klicha. „Głowa «potwora»”

Radosław Sikorski gościł w studiu TVP Info. Dziennikarz Arkadiusz Gruszczyński zadawał ministrowi spraw zagranicznych pytania m.in. dot. największych sporów w obszarze polityki międzynarodowej. Nie mogło więc zabraknąć wątku nominacji ambasadorskich, które nie doczekały się podpisu Karola Nawrockiego.

– Ma 46 prawidłowo, zgodnie z ustawą złożonych, wniosków – w większości [kandydaci – red.] to zawodowi dyplomaci. I… co? Ani jeden nie zasługuje na łaskę prezydencką? Ja rozumiem, że można mieć obiekcje do jednego, dwóch… ale do wszystkich? Przypominam, że to są ludzie, którzy już wielokrotnie byli ambasadorami, mają dopuszczenie do tajemnic państwowych, pozytywną opinię komisji sejmowej, zgodę państwa przyjmującego, zgodę konwentu, (...) a prezydent [Karol Nawrocki] i tak nie podpisuje [nominacji – red.]. (...) Jego poprzednik 24 moje wnioski w tym samym reżimie prawnym podpisał – wspomniał na antenie Telewizji Polskiej.

Głowa „potwora” na srebrnej tacy

Prowadzący programu „Konkretnie. 60 minut z polityką” nawiązał do słów, które wygłosiła niedawno głowa państwa – Nawrocki stwierdził, że nie będzie rozmawiał w temacie ambasadorów z Sikorskim, bo to nie on – według niego – decyduje o nominacjach.

– Rozumiem, że pan prezydent nie chce współpracować z jakimś „byle ministrem”. Mimo, że (...) konstytucja go do tego zobowiązuje. (...) Proszę bardzo – niech negocjuje ws. z premierem [Donaldem Tuskiem]. Ma trzy drogi wyjścia: albo zacząć podpisywać [nominacje – red.], albo zawrzeć porozumienie z szefem rządu, albo nadal łamać ustawę zasadniczą i próbować paraliżować polską służbę dyplomatyczną. Czwartej drogi nie widzę – ocenił Sikorski.

Szef MSZ ujawnił, że prowadził z najwyższym w państwie urzędnikiem rozmowy – i nie tylko on, bo robili to także inni przedstawiciele ministerstwa. – Wszystkie te rozmowy były po stronie Pałacu Prezydenckiego warunkowane jedną okolicznością – taką, że na srebrnej tacy przyniosę panu prezydentowi głowę „potwora” – byłego ministra obrony, senatora, więźnia peerelowskich więzień, kierującego placówką [w USA – red.] Bogdana Klicha [dyplomata w randze chargé d’affaires – red.]. Kiedyś uzasadniali to tym, że brał udział w zamachu smoleńskim, którego nie było, albo że napisał niewystarczająco entuzjastyczny tweet na temat prezydenta Donalda Trumpa, a w ostatnich dniach (...) opinia publiczna dowiedziała się, po co panu prezydentowi wpływ na placówkę w Waszyngtonie – powiedział, po czym znacząco się uśmiechnął.

Prowadzący pociągnął ten wątek i – nawiązując do tajnego spotkania szefa resortu obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem z Stanów jednoczonych, które współorganizował polityk opozycji europoseł Adam Bielan – stwierdził, że Nawrocki chce mieć pod kontrolą ambasadę, bo ma liczyć na pomoc Trumpa „w obaleniu polskiego rządu”.

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