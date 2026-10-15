Drobna wpadka Nawrockiego, duży błąd jego kancelarii. Nagranie szybko zniknęło

Zaledwie kilka minut na profilu KPRP widniało nagranie z przemówieniem Karola Nawrockiego. Prezydent w pewnym momencie zaciął się i zaczął mówić jeszcze raz.

Wpadka Nawrockiego i dużo większa jego kancelarii

— Drodzy Państwo, składałem przysięgę na wierność konstytucji i dziś szczególnie rządzącym przypominam... Jeszcze raz, nie wszedłem... — mówił Nawrocki. Po chwili dał sygnał, że jest gotowy do dalszego nagrywania, rzucając angielskie słówko „go”. Następnie wraca do słów „drodzy państwo” i powtarza niedokończone wcześniej zdanie.

Nietrudno domyślić się, że tego fragmentu miało w końcowej wersji przemówienia nie być. Do sieci omyłkowo trafił jednak materiał z błędem. Usunięto felerne przemówienie, a następnie zamieszczono nowe, już bez pomyłek.

Nawrocki mówił o podpisanych i zawetowanych ustawach

Wystąpienie Nawrockiego dotyczyło podpisanych i zawetowanych przez prezydenta ustaw.

Zawetowane zostały 3 ustawy:

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (numer druku sejmowego – 2670);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach (numer druku sejmowego – 2769);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (numer druku sejmowego – 2271).

Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu:

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (numer druku sejmowego – 2799);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego – 2821);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego – 2837);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (numer druku sejmowego 2839);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (numer druku sejmowego 2866);

Ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (numer druku sejmowego – 3028);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego – 3099);

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3102).

– W okresie politycznego konfliktu państwo musi działać. Dlatego zwracam się dziś do państwa z informacjami o kolejnych decyzjach legislacyjnych. Polska ma dziś przed sobą poważne wyzwania i nie sprostamy im poprzez kolejną awanturę czy próbę przerzucania odpowiedzialności – mówił Nawrocki w ostatecznej wersji nagrania.

Czytaj też:

Karol Nawrocki grzmi po ruchu Macieja Berka. „Scenariusz istnego cyrku” Czytaj też:

Marta Nawrocka zaliczyła modową wpadkę? Stylistka „punktuje” pierwszą damę