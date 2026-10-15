Policjanci zostali „opluci i zwyzywani” przed TK? „Zatrzymano trzy osoby”

Do awantury pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło w środę (14 października) tuż po tym, jak w gabinecie marszałka Sejmu – Włodzimierza Czarzastego – odbyła się ceremonia ślubowania sędziego Macieja Berka.

Z zaproszenia, by uczestniczyć w tym wydarzeniu, nie skorzystał oczywiście prezydent Karol Nawrocki – co oznacza, że politycy opozycji mogą dalej używać argumentu o „nieważności ślubowania” członka TK. W opinii Prawa i Sprawiedliwości, jak i prezesa Bogdana Święczkowskiego, głowa państwa musi być fizycznie obecna w trakcie ślubowania. Eksperci interpretują zapisy prawa inaczej – zapewniają, że nigdzie nie ma mowy o tym, że Nawrocki musi brać udział w ceremonii, by była ona ważna.

Pod budynkiem TK zebrali się wczoraj przedstawiciele Ruchu Obrony Granic (w tym lider grupy – Robert Bąkiewicz), pracownicy Telewizji Republika (stacji Tomasza Sakiewicza), a także m.in. członkowie klubu tygodnika „Gazeta Polska”, jak i politycy PiS. W trakcie protestów miały miejsce przepychanki z funkcjonariuszami – rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji (kom. Jacek Wiśniewski) przekazał Onetowi, że ws. znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej mundurowych zatrzymano trzy osoby.

Awantura pod Trybunałem Konstytucyjnym. „Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej”

Rafał Jankowski – przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – zapewnił, że wczorajsze działania mundurowych były zgodne z prawem. Mimo to, iż funkcjonariusze po prostu pełnili swoje obowiązki, to jednak „zawsze jakaś część tego niezadowolenia społecznego uderza w policję”.

— Tak dzieje się przy zabezpieczeniach wszelkich demonstracji i protestów – zwłaszcza o podłożu politycznym. Mam pretensje do polityków o to, że nie mogą się dogadać i w związku z tym ciągle stawiają policję w sytuacjach, w których nie mamy wyjścia i musimy interweniować. Bo naszą rolą jest — i tak było wczoraj — odgrodzenie od siebie dwóch zwaśnionych stron i zadziałanie tak, by nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej zarówno oficjeli, jak i protestujących – podkreślił w rozmowie z portalem.

Szef związku zawodowego zaznaczył, że „funkcjonariusze zachowywali się bardzo spokojnie”. – Nie dopuszczali do eskalacji konfliktu, choć byli wyzywani, opluwani i obrażani. Bo zawsze znajdzie się jakiś Bąkiewicz lub inna kreatura, która podburza tłum i podgrzewa nastroje. Policjanci naprawdę muszą wykazywać się za każdym razem dużą cierpliwością i powściągliwością, mimo że uczestnicy zgromadzeń łamią prawo i przekraczają granice, naruszając fizycznie ich nietykalność. Natomiast jeszcze raz to powtórzę: politycy nie powinni dopuszczać do takich zaogniających się konfliktów – powiedział (cytat za Onetem).

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