Karol Nawrocki reaguje na przechwałki Donalda Trumpa. „Nie boli mnie to, ani nie irytuje”

Karol Nawrocki udzielił wywiadu stacji Polsat News. Jednym ze szczegółowo omawianych tematów była sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ślubowanie Macieja Berka, do którego doszło w Sejmie.

Karol Nawrocki reaguje na słowa Donalda Trumpa. „Nie boli mnie to, ani nie irytuje”

W czasie rozmowy pojawiały się wątki, które nie dotyczyły wyłącznie krajowej polityki, a prezydent Polski był pytany m.in. o relacje z Donaldem Trumpem. Czy Karolowi Nawrockiemu nie przeszkadza fakt, że amerykański przywódca wielokrotnie powtarza, że poparł go w czasie kampanii prezydenckiej i przypisuje sobie, że przyczynił się do jego zwycięstwa?

Karol Nawrocki przypomniał, że Donald Trump przyjął go w Gabinecie Owalnym. – Perspektywa prezydenta Trumpa jest taka, że to spotkanie przyczyniło się do mojego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Myślę, że to był jeden z elementów, które miały bardzo pozytywny wpływ na wynik prezydencki – stwierdził.

– Ale po sześciu miesiącach kampanii ja mam też swoją perspektywę. I to jest rzecz oczywista: to był ciężki wysiłek, to była też modlitwa wielu osób, którą zawsze doceniam i o której przypominam. To była ciężka praca, tysiące wyjeżdżonych kilometrów, 400 spotkań w różnych regionach Polski. Prezydent Trump ma prawo mieć poczucie, że jego wsparcie było elementem całego większego zwycięstwa. Nie boli mnie to, ani nie irytuje – dodał Karol Nawrocki.

Co ze stałą bazą USA w Polsce? Karol Nawrocki komentuje

W kontekście bezpieczeństwa pojawił się temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Czy oficjalna decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze w 2026 roku?

– Bardzo liczę, że decyzja będzie w tym roku. Wiemy, że w końcówce roku będzie dokonywał się przegląd wojsk amerykańskich poza granicami USA, w sensie formalnym. I wierzę, że to będzie moment, w którym być może ten plan zostanie zrealizowany. Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest podniesieniem bezpieczeństwa Polski – podkreślił Karol Nawrocki.

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