Kompromis w sprawie TK jest możliwy? Minister Żurek zabrał głos

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w czwartek 15 października wystąpił na konferencji prasowej, poświęconej sytuacji w TK. Usłyszał od dziennikarzy pytanie, czy dopuszcza możliwość kompromisu z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim.

Żurek o kompromisie ze Święczkowskim

Chodzi o 5 sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania przez prezesa TK. Prezydent Karol Nawrocki nie przyjął od nich ślubowania, więc złożyli je w innych okolicznościach. Święczkowski twierdzi, że nie mogą rozpocząć pracy w TK. Jego przeciwnicy tłumaczą, że prezydent uzurpuje sobie dodatkowe uprawnienia, a sędziom wystarczy, że wybrał ich Sejm.

– Myślę, że nie ma tej szansy. I mówię to ze smutkiem, dlatego, że upłynęło wiele miesięcy i wybrani prawidłowo sędziowie przychodzili do Trybunału. Część z nich nawet spotykała się bezpośrednio z panem Święczkowskim – odpowiadał na pytanie minister Żurek.

Oskarżył Bogdana Święczkowskiego o to, że traktuje TK jak swój „prywatny folwark” i podkreślał, że organ ten musi zostać odpolityczniony. – Więc ten kompromis, moim zdaniem, nie jest możliwy – powtórzył. dodał. – Czy z prezydentem, z jego błogosławieństwem, czy bez niego, Trybunał w najbliższym czasie zacznie normalnie działać – dodawał.

Święczkowski będzie miał problemy?

Poinformował, że do prokuratury wpłynęło już zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, jakim jest sędzia Trybunału. Takiego czynu miał dopuścić się sam prezes TK.

Chodzi o zdarzenia ze środy 14 października, kiedy to Maciej Berek po złożeniu ślubowania stawił się w TK. Najpierw rozmawiał tam z prezesem Bogdanem Święczkowskim, który nie dopuścił go do orzekania. Kiedy chciał wejść do pokoju sędziów, gdzie go zapraszano, Święczkowski zablokował mu drogę swoim ciałem.

– Tam nie było szarpaniny, ja się nie będę z nikim szarpał w TK. Sędzia Święczkowski fizycznie uniemożliwił mi wejście do tego korytarza – podkreślał Berek. Święczkowski w czwartek zaprzeczył, by doszło do takiego incydentu.

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