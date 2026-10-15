Kaczyński zabronił krytykować Nawrockiego? To mogłoby pogrzebać plan PiS-u

Skłócona prawica nie będzie w stanie odnieść sukcesu w wyborach do Senatu – stąd też pomysł, by środowiska Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus czy Konfederacji Wolność i Niepodległość zjednoczył Nawrocki.

Prezydenccy ministrowie rozpocząć mieli właśnie negocjacje z europosłem Grzegorzem Braunem ws. „stworzenia wspólnej listy wyborczej prawicy do Senatu” – podawał Onet. Z ustaleń portalu wynika, że według wstępnego planu PiS-u partia dostać miałaby 17 mandatów, KWiN – ok. 9, natomiast Konfederacja Korony Polskiej – 4. Oprócz tego przewidziane są kandydatury członków Rozwoju Plus czy ludzi z otoczenia głowy państwa.

W trakcie głośnego wywiadu, którego Nawrocki udzielił niedawno dziennikowi „Rzeczpospolita”, padło pytanie o tzw. pakt senacki i to, czy prezydent uwzględnia w nim Brauna i jego otoczenie. Polityk przyznał wówczas, że KPP „ma według sondaży poparcie części Polaków”, „jest siłą polityczną”, w związku z tym „należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce”.

„Do Grzegorza Brauna zgłaszają się ludzie z różnych światów”

Kaczyński nie pozwala ponoć, by w tym momencie krytykować za to Nawrockiego – co najmniej do czasu, aż nie zakończą się negocjacje ws. wyborów, i dopóki poznane nie zostaną warunki ewentualnej współpracy – twierdzi Onet.

Jeśli prawica faktycznie dogada się z europosłem, politycy PiS będą musieli zmierzyć się z zarzutami, iż zgodzili się na współpracę z przedstawicielem Parlamentu Europejskiego, który – jak uważa wielu komentatorów – m.in. głosi rosyjską propagandę. Co wtedy?

Istnieje plan, jak mogliby sobie z tym poradzić – mają już gotowe tłumaczenia, o których wiadomo, bo rąbka tajemnicy uchylił anonimowo jeden z polityków PiS. – Do Brauna zgłaszają się ludzie z różnych światów. Ale mają jedną wspólną cechę: wszędzie indziej są już spaleni i nie mają gdzie pójść. Są ludzie, którzy odeszli z PiS, są też ludzie z Porozumienia Gowina, czy byłej Samoobrony. I tam na pewno nie wszyscy mają poglądy prorosyjskie, czy antysemickie – wskazał.

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