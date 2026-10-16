Maciej Berek ujawnia kulisy starcia z Bogdanem Święczkowskim. „To są sytuacje skandaliczne”

Nowy członek TK gościł w czwartek (15 października) w studiu TVP Info. Dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz zapytała sędziego, co sądzi o wydarzeniach, które miały miejsce wczoraj przed budynkiem trybunału.

W ocenie s. Berka to, co się działo, było „wielce niepokojące”. – Widzieliśmy fizyczną konfrontację protestujących z Policją. Chce stanowczo powiedzieć, że odpowiedzialność – przynajmniej w wymiarze moralnym – ponoszą ci, którzy wzbudzają te emocje społeczne. Prezes Święczkowski wielokrotnie wychodził do nich i wzywał do obrony TK – nie wiem, przed kim lub przed czym – zastanawiał się na antenie członek TK.

Zdaniem gościa Dobrosz-Oracz „niewolono takich rzeczy robić, bo dochodzi do sytuacji dramatycznych”. W jego opinii „to bawienie się ludzkim życiem i zdrowiem”. – To są sytuacje skandaliczne – powiedział.

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Sędzia ujawnił, że doszło do momentu, w którym przekazał wszelkie niezbędne dokumenty szefowi TK. – Święczkowski osobiście je ode mnie przyjął i na każdym z nich podpisał się i przypilnował, żeby sekretariat podstawił odpowiednie pieczątki. Potwierdził, że odebrał ode mnie te dokumenty, a potem powiedział, że musi się zapytać prezydenta [Karola Nawrockiego – red.], co w tej sprawie ma zrobić. Stwierdził też, że spodziewa się odpowiedzi na początku następnego tygodnia. Dlatego, stwierdziłem, że nie ma sensu w tym momencie kontynuować tej rozmowy – zaznaczył.

Według relacji s. Berka w pewnym momencie do protestujących przed TK dołączyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, by dolać oliwy do ognia. – Natychmiast pojawili się politycy PiS, którzy próbowali to wszystko rozkręcić – stwierdził.

Ponoć szef TK winą za to, co działo się przed budynkiem (dochodziło do przepychanek – trzy osoby zostały zatrzymane, o czym poinformował przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z portalem Interia), obarczył nowo wybranego sędziego. – Święczkowski odpowiedział mi: «To „wy” za to odpowiadacie». (...) Podczas wczorajszego spotkania wielokrotnie używał takiej formy – zauważył w programie „Pytanie dnia”.

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Sędzia Berek zaznaczył, że następnym razem nie ujawni daty swojej kolejnej wizyty w TK.

– Biorąc pod uwagę wzbudzone emocje społeczne i bezpieczeństwo osób, które tam są – stanowczo będę unikał informowania z wyprzedzeniem, kiedy się tam pojawię. To nie służy niczemu dobremu – ocenił.

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