Co się dzieje z polskimi dziećmi? Psychiatra ostrzega polskich rodziców

Marta Byczkowska-Nowak: Po kolejnych informacjach o przemocy w szkołach w przestrzeni publicznej pojawiają się diagnozy: bezstresowe wychowanie, brak dyscypliny, za dużo pobłażania, rozpieszczenia, „za dobrze mają”. Niektórzy piszą wręcz, że dziecko trzeba było w domu „ustawić” za pomocą klapsa – to jedno z łagodniejszych określeń, jakimi posługuje się internetowy komentariat. Co takie reakcje mówią o świadomości społecznej?

Dr hab. Aleksandra Lewandowska: Te komentarze pokazują, jak wielkie mamy braki w wiedzy dotyczącej przemocy i wpływu środowiska na wychowanie dziecka. Opisane w mediach przypadki ataków, których w szkołach dopuścili się uczniowie, jak na dłoni pokazują coś dokładnie odwrotnego od tych społecznych „diagnoz” – coś, o czym specjaliści mówią od lat. Za zachowaniami agresywnymi czy przestępczymi bardzo często kryją się różne problemy, wśród których na czoło wysuwa się właśnie przemoc, jakiej doświadczał młody człowiek. Nie, to nigdy nie jest tak, że dziecko miało „za dobrze”. Dzieci i nastolatkowie, u których występuje większe ryzyko kryzysu psychicznego czy różnego rodzaju niebezpiecznych zachowań, najczęściej pochodzą ze środowisk obciążonych czynnikami ryzyka i to jest wątek, którego nie można pominąć w dyskusji o tym, co wydarzyło się ostatnio w polskich szkołach. Te czynniki są mierzalne i powtarzalne, a na pierwszym miejscu zazwyczaj jest przemoc.

Mamy na to kilka poręcznych przysłów: „przemoc rodzi przemoc”, the bully is the victim. Mimo to wciąż nie przyswoiliśmy, zdaje się, tej wiedzy. Co musi się zadziać w środowisku i w psychice dziecka lub nastolatka, żeby dopuścił się agresywnego ataku na kolegów czy personel szkoły?

Takie zachowania często są związane z tym, że dziecko funkcjonuje w środowisku przemocowym. A co to znaczy? Niekoniecznie to, że dziecko jest w domu bite – choć to niestety też. Mówiąc o destrukcyjnym wpływie przemocy, mówimy zarówno o przemocy domowej, jak i rówieśniczej, w równym stopniu fizycznej, jak i psychicznej. Chcę, żeby to wybrzmiało: dziecko doświadczające przemocy to nie zawsze dziecko z siniakami. Co więcej, kolejne badania naukowe pokazują, że u dzieci będących świadkami przemocy zachodzą takie same zmiany w mózgu jak u tych, które same doświadczyły przemocy fizycznej lub emocjonalnej ze strony dorosłych. Do czynników ryzyka należą więc szeroko rozumiane środowisko przemocowe i brak uważności ze strony dorosłych. Będą nimi zatem także mocno zaburzone relacje w rodzinie, liczne kłótnie, napięcia, brak stabilności i przewidywalności. Chodzi o sytuacje, w których na przykład rodzic opuszcza dom pod wpływem impulsu, rodzice się rozstają albo jedno z nich podejmuje zachowania agresywne czy autoagresywne, które dziecko obserwuje lub o których tylko słyszy. Dla młodego, rozwijającego się mózgu to ogromne wyzwania.

Czyli pierwsze pytanie powinno brzmieć: co działo się w szkole i w domu?