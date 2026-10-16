Kaczyński odkrywa karty przed wyborami. „Musimy iść razem, wygrać i stworzyć dobry rząd”

W czwartek 15 października w Krakowie miała miejsce konwencja PiS. Jarosław Kaczyński na wstępie nawiązał do ostatnich wyborów na prezydenta w tym mieście. – To jest taki wielki promyk słońca. To jest szansa dla Polski. Co pokazano w Krakowie? Mieście, gdzie zwykle zwyciężali nasi zdecydowani przeciwnicy polityczni i ci, którzy dzisiaj Polską rządzą. Otóż zostało pokazane to, że zjednoczeni możemy zwyciężać, że jedność jest drogą do zwycięstwa – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości z odezwą do polskich sił patriotycznych. „Już czas”

– Jest naprawdę już bardzo zaawansowany, nie chcę mówić najwyższy, bo jeszcze mamy rok do wyborów, ale bardzo zaawansowany czas, by w końcu wszystkie polskie siły patriotyczne, zorganizowane i te może mniej zorganizowane podjęły decyzję o tym, że różnice między nami, niekiedy daleko idące, że to wszystko, co nas dzieli, o co się spieramy, czasem nawet kłócimy, wzajemnie się atakujemy, to wszystko jest naprawdę drugorzędne – tłumaczył Kaczyński.

– Partia to jest coś, co jest częścią, od tego pochodzi nazwa partii politycznych. I część jest zawsze nieporównanie mniej ważna od całości. A całość, to jest po prostu Polska – kontynuował lider PiS. Kaczyński przekonywał, że „dzisiaj naprawdę trzeba schować do kieszeni osobiste ambicje, nawet najbardziej uzasadnione”. – Wszelkiego rodzaju urazy, spory, o to, co kiedyś było, a także nawet o to co będzie w przyszłości też trzeba schować – apelował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Konwencja PiS w Krakowie. Jarosław Kaczyński z apelem przed wyborami parlamentarnymi 2026

Zdaniem Kaczyńskiego „trzeba po prostu myśleć w tych kategoriach, które są dzisiaj jedynie ważne, a one odnoszą się do przyszłości tych wszystkich, którzy dzisiaj w Polsce żyją”. – Ci, którzy po prostu dobrze Polsce życzą i są gotowi w sprawy polskie się angażować, muszą wiedzieć, że dzisiaj stoi przed nami to najważniejsze pytanie. I że wszystkie różnice, ambicje, przesłanki, które prowadzą do sporu, do niezdolności do współpracy, muszą być odrzucone – podkreślił lider PiS.

– Dzisiaj być dobrym politykiem, Polakiem, musi oznaczać łączenie, a nie dzielenie. To jest dziś najważniejsze. To może być trudne, to może być momentami bardzo trudne, ale trzeba to podjąć i to, co tutaj mówię, jest apelem, niewynikającym z tego, że ja, czy my, chcemy się wysuwać na czoło. Chcemy po prostu dialogu, na podziały metodą jest dialog, rozmowa. Ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody – powiedział Kaczyński.

Kaczyński zaskoczył na rok przed wyborami. Chce Zjednoczonej Prawicy w szerokiej formule

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zastrzegł, że chodzi „przynajmniej o jedną sprawę, czyli pójście razem do wyborów, wygranie ich i stworzenie dobrego rządu”. – Będziemy dążyli do tego, by powstała Zjednoczona Prawica w tej szerokiej formule, ale jeżeli to by się nie udało, nie daj panie Boże, to także w tej węższej. Bo tylko Zjednoczona Prawica może pokonać tych, którzy dziś nie tyle Polską rządzą, tylko tych, którzy Polskę rujnują, niszczą – zapewniał Kaczyński.

Lider PiS wezwał do jedności. – To będzie droga może kręta, na pewno pod górę, na pewno będą obrzucać nas kamieniami. Mówię oczywiście to w przenośni, ale na pewno będą. Ale musimy tą drogę przejść do tego szczytu, jakim będzie ta jedna wielka patriotyczna lista i to wielkie zwycięstwo na podobieństwo tego zwycięstwa w Krakowie. Wierzę, że to jest możliwe – podsumował Kaczyński.

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