Sędzia Trybunału Konstytucyjnego o decyzji Nawrockiego. „Argumentacja pozbawiona logiki prawnej”

Sędzia TK Magdalena Bentkowska w rozmowie Business Insider Polska opowiedziała, jak wyglądał czwartek 15 października w Trybunale Konstytucyjnym, czyli dzień po ślubowaniu Macieja Berka. Sędzia TK zwróciła uwagę na utrudnione dojście na teren Trybunału Konstytucyjnego. – Sytuacja była kuriozalna. Dostęp do Trybunału został bowiem poważnie utrudniony, jeśli nie uniemożliwiony. A przypominam, że jest to instytucja publiczna – ujawniła Bentkowska.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wspomniała, że Bogdan Święczkowski rozmawiał w cztery oczy z Berkiem. – Emocje są mocno zróżnicowane w zależności od tego, o którym pracowniku Trybunału będziemy mówić. Wśród pracowników wyczuwa się niepewność o przyszłość z uwagi na brak budżetu. Tzw. starzy sędziowie zachowują wstrzemięźliwość. Ja, podobnie jak moi koledzy staramy się krok po kroku iść do przodu. Widać też już osoby zmęczone hałasem i protestami pod budynkiem – mówiła.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego o ślubowaniu Macieja Berka. „Czynność jest ważna”

Bentkowska oceniła, że „czynność ślubowania jest ważna i nie powinna budzić wątpliwości”. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego przyznała, że kiedy udzielała zgodę na kandydowanie nie spodziewała się takiego obrotu spraw. – Miałam nadzieję, że prezydent zorganizuje uroczystość ślubowania dla wszystkich wybranych sędziów. Niepokój narósł, gdy prezydent zaprosił tylko mnie i sędziego Szostka, twierdząc, że zwolniły się dwa wakaty w TK za jego kadencji – tłumaczyła Bentkowska.

– Ta argumentacja jest pozbawiona logiki prawnej i przeniosła spór na płaszczyznę polityczną. Złożenie ślubowania w innej formie, np. pisemnie przed notariuszem, jest dopuszczalne i uznawane przez wybitnych konstytucjonalistów. Dodam, że taką formę za właściwą uznała także Komisja Wenecka – kontynuowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Bentkowskiej Święczkowski „nie ma uprawnień do podważania formy ślubowania”.

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