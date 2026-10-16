Sikorski ujawnił plan Nawrockiego. „Rachoń miał zohydzać polski rząd”

Od wielu miesięcy trwa spór o nominacje dla ambasadorów na linii MSZ – Pałac Prezydencki. – Zanim prezydent może w ogóle podpisać nominację, potrzebna jest kontrasygnata premiera. Ambasador jest przedstawicielem całego państwa polskiego, a nie tylko Kancelarii Prezydenta. To MSZ i premier, Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu, a także kontrwywiad muszą wyrazić zgodę, by dana osoba mogła zostać ambasadorem – tłumaczył Radosław Sikorski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Spór o ambasadorów. Sikorski o rozmowach z Nawrockim

Wicepremier przyznał, że „prowadzono nieformalne rozmowy, aby zakończyć impas, jednak ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia”. – Nie było natomiast żadnego podpisanego czy nawet parafowanego porozumienia. A ludzie pana prezydenta fakt tych rozmów upublicznili. W ten sposób je zerwali. Ważniejsze, że prezydent wszystkie te decyzje w sprawie nominacji warunkował w zasadzie jedną sprawą, czyli przyniesieniem na tacy głowy Bogdana Klicha – przekazał.

Senator KO miał objąć polską placówkę w Waszyngtonie. Dopytywany o powody takiego a nie innego działania prezydenta, Radosław Sikorski stwierdził, że „chodziło o to, aby Adam Bielam i Nikodem Rachoń mogli jeszcze skuteczniej zohydzać polski rząd przed administracją amerykańską i próbować wciągać prezydenta Stanów Zjednoczonych w ich polityczne intrygi”. – Na to oczywiście zgodny nie ma i nie będzie – zapewnił.

Nikodem Rachoń ambasadorem Polski w USA?

Nikodem Rachoń sprawuje aktualnie funkcję doradcy prezydenta, wcześniej pracował w ambasadzie RP w Waszyngtonie jako attaché prasowy.

O pomyśle, aby to brat dyrektora programowego TV Republika Michała Rachonia, kierował pracami ambasady w USA, Radosław Sikorski mówił również w rozmowie z TVP Info. Szef MSZ przyznał, że to właśnie Nikodem Rachoń był faworytem Karola Nawrockiego i ponownie podkreślił, że rząd nie zgodzi się na taką kandydaturę.

– Czuję się upoważniony do mówienia o kandydaturze Nikodema Rachonia, ponieważ europoseł PiS Adam Bielan publicznie poruszył kwestię tego, kto towarzyszył marcowemu spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem – tłumaczył polityk KO.

Na pytanie o to, czy pojawiły się inne kandydatury na stanowisko ambasadora Polski w USA, Radosław Sikorski odparł, że „nie chce podawać publicznie nazwisk, ponieważ mogłoby to utrudnić uzyskanie zgód państw przyjmujących”.

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