W PiS rosną obawy przed demonstracją. „Będzie świeża krew przed TK”

Od niemal miesiąca przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego gromadzą się przeciwnicy zmian w tej instytucji. Dotychczasowe zgromadzenia nie przyciągały jednak tłumów. Wśród uczestników można było wypatrzeć m.in. działaczy Klubów „Gazety Polskiej” oraz Ruchu Obrony Granic.

PiS mobilizuje sympatyków. Szykuje się protest przed TK

W Prawie i Sprawiedliwości uznano, że potrzebna jest mocniejsza mobilizacja, dlatego na sobotę 17 października zaplanowano demonstrację. W partii za sukces uznano by już obecność około 10 tys. osób. — Warunki pogodowe są złe. Ludzie nie bardzo wtedy chcą przychodzić — studzi emocje jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z „Newsweekiem”.

Dla polityków Prawa i Sprawiedliwości Trybunał Konstytucyjny ma znaczenie wykraczające poza obecny spór o jego skład. TK jest postrzegany jako instytucja, która może utrudniać rządowi realizację jego polityki. Znaczenie Trybunału byłoby szczególnie duże w przypadku powrotu partii do władzy po 2027 r. — wtedy jego orzeczenia mogłyby wpływać także na działania przyszłego rządu PiS.

Nawrocki pojawi się na demonstracji przed TK?

Sobotnia demonstracja ma być okazją do zamanifestowania jedności obozu politycznego sprzeciwiającego się obecnym działaniom wokół Trybunału. Głos ma zabrać Jarosław Kaczyński, a na Nowogrodzkiej liczą także na obecność przedstawicieli prezydenta, w tym szefa jego kancelarii Zbigniewa Boguckiego.

Najbardziej pożądanym przez część polityków PiS scenariuszem byłoby jednak pojawienie się samego Karola Nawrockiego. Jego udział mógłby nadać wydarzeniu większą rangę polityczną.

W partii słychać też przekonanie, że frekwencji sprzyja wyraźna konfrontacja. Dotychczasowe protesty przed TK przebiegały spokojnie, bez większych starć i gwałtownych wydarzeń, przez co nie przyciągały szerokiej uwagi.

— Jak ludzie są wkurzeni, to nam pomaga — przyznał bez ogródek polityk PiS. Inny rozmówca ugrupowania wskazuje, że partia chce zmienić dotychczasowy obraz zgromadzeń. — Będzie świeża krew przed Trybunałem — zapewnił „Newsweeka” rozmówca z PiS.

Mobilizacja polityków PiS była w ostatnich dniach utrudniona także z innego powodu. W czwartek 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 r., wielu przedstawicieli partii pojechało do Krakowa na konwencję w hali „Sokoła”. Pod Trybunałem pojawiło się ich więc mniej.

W PiS rosną obawy o frekwencję

Wsparcia udzieliła jednak „Solidarność”. Przewodniczący związku Piotr Duda przyjechał przed siedzibę TK i zabrał głos podczas zgromadzenia. — Byłem tam i bez "Solidarności" to by było słabiej — stwierdził parlamentarzysta PiS.

Związkowcy mają uczestniczyć również w sobotniej demonstracji. Nie oznacza to jednak, że wszystkie obawy dotyczące frekwencji zostały rozwiane. Jeden z polityków przyznał, że na razie nie pojawiły się instrukcje dotyczące organizowania przyjazdów autokarowych.

Na tym etapie PiS liczy przede wszystkim na własnych sympatyków z Warszawy i okolic. To ich obecność ma zdecydować o tym, czy sobotnie zgromadzenie będzie wyraźnie większe od dotychczasowych protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym.

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